Él 29 y ella 67: quién es el nuevo novio de Madonna con quien vacaciona en Marruecos

A los 67 años, Madonna presentó a su flamante novio de 29.

La icónica cantante Madonna, de 67 años, vuelve a acaparar titulares no solo por su música o sus redes sociales, sino por su vida personal. En las últimas semanas fue vista vacacionando en Marruecos junto a su novio, Akeem Morris, de 29 años, en un viaje que incluyó celebraciones de Año Nuevo en Marrakech y paseos por el desierto del Sahara con parte de su familia.

Madonna junto a su novio Akeem Morris.

Quién es Akeem Morris, el nuevo novio de Madonna

Akeem Morris es un joven de 29 años originario de Jamaica y residente en Nueva York, donde desarrolló parte de su vida profesional y social. Aunque no es una figura pública de larga trayectoria como Madonna, estuvo vinculado al mundo del modelaje y el deporte; medios internacionales informan que fue visto acompañado de la cantante en eventos de moda y en su rutina social.

La pareja compartió imágenes y momentos de su relación en redes sociales, desde cenas románticas hasta fotografías cariñosas durante la escapada africana, donde también participaron varios de los hijos de Madonna.

La diferencia de edad (38 años) fue objeto de comentarios y debate en redes y medios, con opiniones divididas sobre la naturaleza de la relación. Sin embargo, en las publicaciones y las apariciones públicas la pareja se muestra cómoda y natural, compartiendo tanto momentos festivos como familiares.

Este vínculo se suma a la larga historia amorosa de Madonna, quien tuvorelaciones con hombres más jóvenes en el pasado, pero parece estar viviendo una etapa especialmente pública y estable junto a Morris. Aunque todavía no hay anuncios formales sobre compromisos o planes a futuro, por ahora ambos disfrutan de su tiempo juntos mientras la cantante continúa activa en su carrera creativa y sus viajes internacionales.