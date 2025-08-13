El desesperado pedido de Madonna al papa León XIV por Gaza: "Por favor"

El desesperado pedido de Madonna al papa León XIV por Gaza.

La icónica cantante Madonna le pidió esta semana al papa León XIV que visite la Franja de Gaza "antes de que sea demasiado tarde", en medio del bloqueo humanitario del Ejército de Israel que provocó una hambruna masiva en el devastado territorio palestino.

"Santísimo Padre, por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos", pidió Madonna en la captura de pantalla que compartió en su cuenta de X.

Además, señaló: "Usted es el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada. Necesitamos que las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a estos niños inocentes. No hay tiempo que perder. Por favor, diga que irá".

Madonna le pidió al papa León XIV que visite la Franja de Gaza.

La mención de su hijo y el pedido de donaciones

"La política no puede provocar el cambio. Sólo la conciencia puede hacerlo. Por eso me dirijo a un hombre de Dios", escribió la artista en el mensaje que acompañó a la captura de pantalla.

Luego, contó que publicaba el mensaje el mismo día en que su hijo Rocco cumplía años. "Creo que el mejor regalo que puedo hacerle como madre es pedir a todo el mundo que haga lo que pueda para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza", continuó.

"No estoy señalando con el dedo, culpando ni tomando partido. Todos están sufriendo. Simplemente estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre", sentenció Madonna. Luego, arrobó a las organizaciones "World Central Kitchen" y "Women Wage Peace", que cumplen un rol social en la Franja de Gaza, para quienes quieran donarles,