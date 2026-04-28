El hábito que deberías seguir después de comer, según los especialistas

Gran parte de las personas suelen descansar o quedarse quietas después de comer. Sin embargo, los especialistas remarcan que hay un hábito clave para mejorar la digestión de alimentos y aprovechar al máximo sus nutrientes: salir a caminar.

¿Cuáles son los beneficios de caminar después de comer?

Diferentes investigaciones científicas revelaron que, después de comer, el hábito de salir a caminar puede mejorar la forma de procesar los alimentos y cómo el cerebro responde a ellos.

En concreto, desencadena una secuencia de cambios fisiológicos sincronizados. El organismo se encuentra en un modo de descanso y digestión, mientras que el intestino y el cerebro intercambian señales que influyen en la digestión, el estado de ánimo y el estrés.

Los especialistas recomiendan salir a caminar después de comer

Durante el proceso los carbohidratos, las grasas y las proteínas comienzan a descomponerse en glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, que luego se liberan en el torrente sanguíneo. Según la científica especializada en nutrición y ejercicio de la Universidad George Washington, Loretta DiPietro, es el momento perfecto para moverse.

Cuando las personas se mueven, comienzan a contraerse los músculos, lo que ayuda a extraer el azúcar del torrente sanguíneo y llevarlo a las células. Por lo tanto, ofrece una segunda vía para controlar el azúcar en sangre. Además, reduce la carga del trabajo del páncreas y protege la salud metabólica. También disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardíacas o diabetes.

También genera un aumento del flujo sanguíneo a los órganos digestivos y favorece la interocepción, es decir, la percepción del cerebro sobre cómo está funcionando el cuerpo.

En qué momento es clave caminar, según los especialistas

La caminata no debe llegar exactamente después de terminar de comer, pero es recomendable que al menos sea dentro de los 30 minutos posteriores. Los beneficios comienzan justo después de que las personas comienzan a moverse.

De acuerdo a Di Pietro, la caminata no debe ser muy intensa, ni durar demasiado. Solo con 15 minutos de caminata ligera basta, ya que comienzan a bajar los picos de glucosa posteriores a las comidas.