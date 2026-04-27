Ahora renovar los pisos de la casa ya no es sinónimo de escombros y presupuestos imposibles, sino que hay nuevos materiales y trucos más accesibles.

La cocina suele ser el espacio más vivido de la casa, pero también el que más rápido muestra el paso del tiempo. Si tus cerámicos están dañados o el estilo quedó anticuado, no hace falta meterse en obras ni soportar semanas de polvo y escombros.

Hoy, la tendencia "over-the-floor" permite colocar un piso nuevo directamente sobre el viejo, sin necesidad de demoler. Esto no solo reduce el tiempo y el costo, sino que también es ideal para quienes alquilan y buscan un cambio reversible.

Una de las opciones más populares son los pisos vinílicos tipo "click", que se instalan rápido y sin pegamentos ni ayuda profesional. Son prácticos, accesibles y transforman el ambiente en un abrir y cerrar de ojos.

La instalación de pisos vinílicos es una de las opciones más simples.

Para quienes buscan un estilo más moderno y minimalista, el microcemento aparece como una opción ideal. Este revestimiento de apenas 2 a 3 milímetros se aplica sobre el piso existente, incluso si hay azulejos, y aporta una estética industrial muy actual.

Si el presupuesto es limitado, la pintura epóxica para suelos puede ser la solución. Con ella, es posible cambiar el color y renovar por completo la cocina gastando mucho menos que con otros materiales.

En definitiva, renovar el piso de tu cocina sin obra ya no es un sueño complicado ni caro. Con estas alternativas, podés darle un aire fresco y moderno a uno de los espacios más importantes de tu hogar en un fin de semana.

El vinilo adhesivo viene en láminas delgadas que se pegan directamente al piso.

Cuánto sale pintar una casa de 50 metros cuadrados en abril 2026

Una casa de 50 metros cuadrados puede parecer barata a la hora de pintar, si solo se mira su tamaño. Sin embargo, en el rubro de la construcción el cálculo de la pintura suele ser mucho más complejo. Los pintores no cobran sólo por los metros cubiertos, sino que también entran en juego las paredes, los cielorrasos, la preparación de las superficies e incluso posibles sectores exteriores. Así, una obra que parecía pequeña rápidamente puede escalar en los costos.

En abril del 2026, cuando se habla de una pintura económica se hace referencia a un trabajo estándar. Látex común, preparación básica y sin problemas estructurales como humedad o deterioro profundo. En ese escenario, el mercado permite hacer una estimación relativamente clara.

Tomando como base una vivienda de 100 m², los materiales se ubican entre $800.000 y $900.000, mientras que la mano de obra oscila entre $2.000.000 y $3.000.000. Al trasladar esa referencia a una casa de 50 m², el costo total estimado cae entre $1.400.000 y $1.950.000 para una pintura completa y económica.