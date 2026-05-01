Adidas lanzó una colección limitada para mascotas.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, a menos de un mes y medio para el pitido que marque el comienzo de una nueva edición de la cita máxima del fútbol. De ahí que la fiebre mundialista comience a sentirse por las calles, con camisetas expuestas para la venta, réplicas de la Copa del Mundo en tiendas y accesorios para mostrar el amor por el escudo de la Selección Argentina, que llega con una tercera estrella en lo alto.

Ahora bien, desde hace un tiempo comenzó a divisarse que varios fanáticos vestían también a sus mascotas para recibir el Mundial, un detalle que no pasó desapercibido en Adidas, que lanzó una nueva colección dedicada a los perros. El lunes pasado, la marca alemana presentó oficialmente la línea de indumentaria para las mascotas, aunque solamente habrá cuatro diseños en el mercado: Argentina, México, Colombia y Japón.

Cada modelo es una adaptación de la camiseta titular de estos seleccionados, tratando de mantener la estética original mediante los escudos termosellados y el logo de la marca, además de la disposición de los colores y acabados similares a los originales. La propuesta obedece a un cambio de paradigma que se dio en los últimos años, en el que las mascotas pasaron a ser consideradas parte de la familia y no un simple guardián del hogar.

En cuanto a los materiales, se usaron telas livianas con cortes adaptados para garantizar la comodidad y buena movilidad de los perros, de manera tal que no entorpezcan su rutina diaria. El lanzamiento de estas camisetas está previsto para este fin de semana a través de las tiendas oficiales de Adidas, con presencia en mercados de América, Asia y Oceanía.

Cabe mencionar que está confirmada la distribución a América Latina, por lo que las camisetas perrunas llegarán a la Argentina para ir preparándose para el Mundial 2026. Por el momento, se sabe que la edición limitada estará disponible en las tiendas físicas de Adidas y locales autorizados, además de la tienda digital, donde ya figuran a un precio de $59.999 dentro del territorio nacional.

Así son los diseños para las cuatro selecciones.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026