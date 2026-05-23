Russell le arrebata la pole a Antonelli en el Gran Premio de Canadá

Gran Premio de Canadá

George Russell le arrebató la ‌pole position ‌a su compañero de equipo en Mercedes y líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, en la ​clasificación del ⁠Gran Premio de ‌Canadá celebrada el ⁠sábado.

Russell, ganador de ⁠la carrera sprint, cruzó la línea de meta 0,068 ⁠segundos más rápido ​que Antonelli justo ‌al final ‌de la sesión, después ⁠de que el italiano de 19 años había marcado el ​mejor ‌tiempo.

Lando Norris, de McLaren y actual campeón, saldrá el domingo desde la tercera posición, ⁠con su compañero de equipo australiano Oscar Piastri a su lado, en lo que podría ser una carrera bajo la ‌lluvia.

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Esta ha sido la tercera pole consecutiva de Russell en Canadá. El británico ganó en el ‌Circuito Gilles Villeneuve desde la primera posición de la ‌parrilla ⁠el año pasado.

(Texto de Alan Baldwin ​en Londres; edición de Ken Ferris; Editado en Español por Ricardo Figueroa)