Russell le arrebata la pole a Antonelli en el Gran Premio de Canadá

George Russell le arrebató la pole position a su compañero de equipo en Mercedes y líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, en la clasificación del Gran Premio de Canadá celebrada el sábado.
Russell, ganador de la carrera sprint, cruzó la línea de meta 0,068 segundos más rápido que Antonelli justo al final de la sesión, después de que el italiano de 19 años había marcado el mejor tiempo.
Lando Norris, de McLaren y actual campeón, saldrá el domingo desde la tercera posición, con su compañero de equipo australiano Oscar Piastri a su lado, en lo que podría ser una carrera bajo la lluvia.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Esta ha sido la tercera pole consecutiva de Russell en Canadá. El británico ganó en el Circuito Gilles Villeneuve desde la primera posición de la parrilla el año pasado.
(Texto de Alan Baldwin en Londres; edición de Ken Ferris; Editado en Español por Ricardo Figueroa)