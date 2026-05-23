El Girona desciende tras empatar con el Elche; el Mallorca también cae en un final de infarto de LaLiga

LaLiga - Valencia-FC Barcelona

​El Girona descendió de LaLiga española de fútbol el sábado junto al Mallorca, después de que un angustioso empate a 1-1 ‌en casa ante el Elche ‌lo condenó a la Segunda División, dos años después de que un tercer puesto le aseguró la clasificación a la Liga de Campeones.

El Girona, que necesitaba una victoria para mantenerse en primera, se vio por detrás en el marcador en el primer tiempo y, aunque empató tras el descanso, no logró marcar el gol de la victoria en un ​tenso Montilivi.

El resultado ⁠lo dejó entre los tres últimos al pitido final, sumándose al ‌colista, el Real Oviedo, en el descenso.

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El Mallorca venció por ⁠3-0 al Oviedo, pero terminó con ⁠42 puntos, al igual que Osasuna y el Levante, y descendió tras perder el desempate por los resultados entre los tres clubes.

Cinco equipos, del 15 ⁠al 19, comenzaron la última jornada aún mirando nerviosamente la ​zona de descenso, con el Oviedo ya condenado ‌en la última posición de la ‌tabla.

El Mallorca partía en la posición 19 con 39 puntos, el ⁠Girona en la 18 con 40, mientras que Elche, Osasuna y Levante estaban por encima de ellos con 42.

Así, todas las miradas se centraron en el mayor drama de la tarde, que se desarrollaba en ​Girona entre ‌dos equipos que luchaban por la permanencia, y el Elche golpeó primero con una jugada brillante de Álvaro Rodríguez en el minuto 39.

De espaldas a dos defensas dentro del área, Rodríguez controló el balón, giró magníficamente y lanzó un disparo certero ⁠al ángulo superior, dejando al Girona al borde del abismo.

El Girona respondió en el minuto 48, cuando Arnau Martínez aprovechó un rebote tras un tiro libre, devolviendo por un momento la fe a la afición local. Pero el empuje final en busca del gol de la victoria solo trajo frustración y, finalmente, silencio.

El Barcelona, campeón de la liga, que se aseguró el ‌título hace dos semanas por delante del Real Madrid, segundo clasificado, terminó su campaña con una derrota por 3-1 en Valencia. El Real Madrid venció al Athletic de Bilbao por 4-2 en el Santiago Bernabéu en el partido de despedida de Dani Carvajal.

Kylian Mbappé marcó en el minuto 51 para ‌sumar su gol 25 de la temporada en el torneo local y terminó como máximo goleador de LaLiga, con dos goles de ventaja sobre Vedat ‌Muriqi, del Mallorca.

El Celta ⁠de Vigo se aseguró el sexto puesto y una plaza en la Europa League con una victoria por ​1-0 sobre el Sevilla, mientras que el Getafe venció al Osasuna por 1-0 para terminar séptimo y conseguir la clasificación para la Conference League.

Con información de Reuters