Tomates En Verano profundiza su costado más oscuro y experimental en “El color del mar”

La escena alternativa argentina suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de El color del mar, el quinto disco de estudio de Tomates en Verano. El trío marplatense vuelve a expandir su universo sonoro con un trabajo atravesado por el shoegaze, la psicodelia, el post punk y el rock alternativo, consolidando una identidad cada vez más personal dentro de la escena independiente.

Integrada actualmente por Carina Monjeau, Ignacio Giobellina y Pedro Moscuzza, la banda apuesta en este álbum por un sonido más profundo y envolvente, construido a partir de múltiples capas de guitarras, climas densos y una producción que potencia el carácter hipnótico de las canciones. El trabajo estuvo a cargo del productor inglés Graham Sutton, reconocido por sus aportes dentro del rock experimental y alternativo.

Cómo suena El color del mar, el nuevo disco de Tomates en Verano

El disco ya había comenzado a tomar forma con el adelanto de “Decí quién sos”, una canción que funcionó como primera puerta de entrada a este nuevo universo sonoro. Ahora, con el lanzamiento completo del álbum, el grupo revela una obra que explora tensiones internas, emociones cruzadas y paisajes oscuros lejos de cualquier mirada romántica.

Según explicaron los integrantes, el título El color del mar no remite a una imagen calma o nostálgica, sino a la sensación de habitar un mundo desordenado, donde las cosas parecen fuera de eje. Esa búsqueda conceptual atraviesa gran parte del álbum y se refleja tanto en las letras como en la intensidad sonora de cada tema.

El trabajo también incluye colaboraciones especiales de Francisco Raccanello Monjeau, quien participó con piano en “Algo común”, y de Luana Giobellina Monjeau, que grabó bajos en “El color del mar” y “Todo comienza en casa”.

Publicado por Casa del Puente Discos, el álbum ya está disponible en plataformas digitales y marca un nuevo paso en la evolución de una banda que desde hace más de veinte años construye un camino propio desde Mar del Plata.

Formados en 2004, Tomates en Verano ya habían editado los discos Tomates en Verano (2016), Soñando Despierto (2018), Todos los Días son Felices (2020) y Sin Ton Ni Son (2023). Con este nuevo lanzamiento, el grupo reafirma su lugar dentro de una generación de proyectos que revitalizan el rock alternativo argentino desde una mirada contemporánea y experimental.