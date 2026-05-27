Austria, el rival europeo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Austria ha sabido construir un legado de enorme respeto e impronta histórica en el fútbol europeo. Será rival de Argentina en la Copa del Mundo y buscará revivir otros tiempos. Su época de mayor esplendor internacional se remonta a las primeras décadas de la competición, cuando maravillaron al continente con planteles sumamente competitivos y un fútbol colectivo avanzado que sentó las bases tácticas del deporte moderno. Ahora en el Mundial busca romper ese duro escollo de los octavos.

A pesar de haber atravesado períodos prolongados de ausencia en las últimas décadas, el conjunto alpino ha experimentado un resurgimiento futbolístico formidable gracias al desarrollo de una estructura táctica moderna y a una camada de futbolistas asentados en la élite internacional. Su regreso a los primeros planos competitivos reaviva la mística de una escuadra que siempre busca pelear de igual a igual ante las potencias globales.

Como le fue a Austria en los Mundiales

Italia 1934 Alcanzaron las semifinales con el legendario equipo conocido como el "Wunderteam", finalizando en un destacado cuarto puesto tras caer ante el combinado anfitrión.

Francia 1938 A pesar de haber logrado la clasificación en la cancha, el equipo no pudo participar debido a la anexión política del país por parte de la Alemania nazi.

Suiza 1954 Firmaron la mejor campaña de su historia al subirse al podio en el tercer puesto, goleando inclusive 3-1 a Uruguay en el partido consuelo.

Suecia 1958 Quedaron encuadrados en un grupo sumamente complejo y se despidieron rápidamente en primera fase tras cosechar apenas un empate y dos caídas.

Argentina 1978 Realizaron un torneo memorable ganando sus zonas iniciales y protagonizaron el histórico "Milagro de Córdoba" al derrotar y eliminar a Alemania Federal.

España 1982 Avanzaron a la segunda ronda de grupos en una campaña empañada por el polémico "Pacto de Gijón" en su duelo definitivo ante el conjunto alemán.

Italia 1990 No lograron plasmar su habitual regularidad y quedaron eliminados en primera etapa al sumar una victoria sobre Estados Unidos y dos derrotas.

Francia 1998 Su última aparición en el siglo pasado se saldó con una rápida despedida en fase de grupos tras empatar contra Camerún y Chile, y caer ante Italia.

Así juega Ralf Rangnick

El experimentado estratega alemán ha impregnado en el combinado austriaco su célebre e inconfundible filosofía de juego moderno basado en la intensidad extrema. Su esquema táctico de cabecera se asienta sobre un dinámico 4-2-3-1, el cual prioriza la asfixia del rival en zonas altas para forzar pérdidas rápidas.

Bajo la rigurosa tutela de Rangnick, Austria ejecuta un despliegue colectivo sumamente vertical donde el concepto del "Gegenpressing" se vuelve el pilar innegociable del equipo. La agresividad coordinada tras perder la pelota y las transiciones a máxima velocidad de defensa a ataque caracterizan a un bloque muy difícil de contener.

La notable versatilidad de sus mediocampistas le permite al cuerpo técnico rotar posiciones en plena posesión sin perder el orden estructural defensivo. Esta comunión entre el rigor físico y la disciplina táctica ha transformado a la escuadra alpina en un equipo sumamente compacto, directo y voraz ante cualquier adversario.

Con Marcel Sabitzer como figura, así juega Austria

El polifuncional y talentoso mediocampista del Borussia Dortmund se consagra como el cerebro, el eje estratégico y el líder futbolístico indiscutido de la selección. Sabitzer aporta el equilibrio justo en la zona media, manejando a la perfección los tiempos de distribución y rompiendo líneas con sus incisivas proyecciones ofensivas.

Cuando el circuito de juego pasa por la jerarquía de su principal referente, el equipo gana una enorme claridad en la gestación y una cuota letal de media distancia. Su despliegue incansable para presionar se acopla de manera ideal a la idea del entrenador, convirtiéndose en el termómetro absoluto del plantel.

El andamiaje colectivo diseñado por Rangnick encuentra en Sabitzer el nexo perfecto para habilitar a los extremos veloces y abastecer a los centrodelanteros. Su enorme experiencia internacional y su voz de mando le brindan a sus compañeros la templanza necesaria para manejar los momentos más complejos del partido.

Resultados en los Mundiales

1934: 4° Lugar (Semifinales)

1938: Retirado (Anexión política)

1954: 3° Lugar (Podio)

1958: 15° Lugar (Fase de grupos)

1978: 7° Lugar (Segunda fase)

1982: 8° Lugar (Segunda fase)

1990: 18° Lugar (Fase de grupos)

1998: 23° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial