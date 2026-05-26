Formosa avanza con más de 130 obras activas en medio de la crisis de la obra pública a nivel nacional

En un escenario marcado por la reducción de la inversión pública a nivel nacional, la provincia de Formosa continúa ejecutando obras con financiamiento propio. Según la administración provincial, el plan en marcha supera los 130 proyectos activos distribuidos entre infraestructura educativa, sanitaria, habitacional y de servicios esenciales como agua y saneamiento.

Desde el gobierno provincial se remarca que la continuidad de estas obras responde a una política sostenida de inversión pública, incluso en un contexto económico adverso, con recortes de transferencias nacionales iniciado en 2023, desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

La estrategia se inscribe en el discurso del gobernador Gildo Insfrán, quien sostuvo que “no importan las adversidades, seguiremos luchando para que las obras sean una realidad en nuestro territorio”, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

Educación: nuevas escuelas en ejecución en Capital y el interior

Uno de los ejes centrales del plan de infraestructura es el educativo. En la zona de Colonia Villa La Trinidad, en las afueras de la capital, avanza la construcción de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 005 y el Ciclo Básico Secundario Rural (CBSR).

El edificio contará con más de 1.300 metros cuadrados cubiertos e incluirá áreas administrativas, aulas, biblioteca, laboratorio, salón de usos múltiples y espacios de apoyo pedagógico. También se incorporarán sanitarios adaptados, cocina y sectores de servicio.

En paralelo, en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad de Formosa se construye una nueva escuela secundaria con once aulas, laboratorio, sala de informática, SUM y áreas administrativas, además de espacios deportivos y de formación.

Salud: hospitales en construcción en distintas localidades

El área sanitaria también concentra inversiones estratégicas. En Laguna Naineck avanza la construcción de un nuevo hospital sobre un predio de 10.000 metros cuadrados, con consultorios, guardia, internación y sectores administrativos.

A este proyecto se suma el hospital de Fortín Cabo 1º Lugones, que incorporará servicios de especialidades médicas como pediatría, odontología, clínica médica y kinesiología, además de laboratorio, rayos X y guardia de emergencias.

Otro de los proyectos destacados es el hospital de Villa Escolar, con una superficie total de 18.000 metros cuadrados, que incluirá áreas quirúrgicas, internación, morgue, esterilización y servicios complementarios.

Desde la administración provincial se sostiene que la paralización de la obra pública a nivel nacional impactó en rutas, redes de agua, cloacas y hospitales en distintas provincias. En ese contexto, Formosa afirma haber sostenido su propio esquema de inversión con recursos locales.

La gestión provincial vincula este proceso con lo que denomina una estrategia de desarrollo territorial sostenido, que busca reducir brechas estructurales entre capital e interior.