Ucrania espera que en cumbre OTAN se debata financiación pese a dificultades para conseguir apoyos

La bandera nacional ucraniana ondea frente al emblema de la OTAN en el centro de Kiev

El embajador de Ucrania en Turquía afirmó que espera que la OTAN debata el ‌apoyo financiero a ‌Kiev en su cumbre de julio, sugiriendo que cada miembro aporte una pequeña parte de su presupuesto, a pesar de que la propuesta no ha tenido eco entre los aliados.

El embajador Nariman Dzhelialov declaró el martes a Reuters que esperaba que el ​presidente ucraniano, Volodímir ⁠Zelenski, asistiera a la cumbre del 7 y ‌8 de julio en Ankara, y añadió ⁠que Kiev también desea que ⁠los miembros reafirmen su apoyo al objetivo estratégico de Ucrania de incorporarse a la alianza militar.

Kiev depende de ⁠la ayuda internacional para cubrir sus necesidades presupuestarias ​y financiar la guerra con ‌Rusia.

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Zelenski pidió el pasado mes ‌de junio a los socios occidentales que destinaran ⁠el 0,25% de su PIB a ayudar a Kiev a aumentar la producción de armas, y fuentes oficiales indicaron que el jefe de la OTAN, ​Mark Rutte, ‌había planteado la idea de que los miembros de la alianza —excepto EEUU— destinaran esa cantidad a Ucrania.

Sin embargo, la idea ha encontrado resistencia y Rutte afirmó la semana pasada ⁠que no creía que fuera a ser aceptada. Varios diplomáticos indicaron a Reuters que se estaban manteniendo conversaciones sobre ideas para demostrar el apoyo de la OTAN a Ucrania en la cumbre.

A pesar de la falta de apoyo, el embajador sugirió que Kiev estaba impulsando la ‌idea.

"Un mecanismo en este caso (podría ser) uno en el que cada miembro de la OTAN contribuyera con una parte de sus recursos financieros para apoyar el fortalecimiento de las capacidades de seguridad de Ucrania", dijo, ‌reconociendo que no todos los aliados quieren destinar recursos, ya que intentan reforzar sus propias defensas de acuerdo con ‌las normas de ⁠la OTAN.

"Pero no estamos diciendo que nos den el 100%, solo una parte ​muy pequeña", dijo, sin dar más detalles.

Con información de Reuters