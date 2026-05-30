Primer computador con Windows y chips de Nvidia se presentará la semana que viene: Axios

FOTO DE ARCHIVO: Un logotipo de Microsoft en Issy-les-Moulineaux, cerca de París

La ​empresa de chips de IA Nvidia y Microsoft tienen previsto presentar la próxima ‌semana los primeros ‌computadores con Windows que usarán chips de Nvidia como procesador principal, informó el sábado Axios, que basa su información en fuentes.

Se espera que los computadores con tecnología de Nvidia provengan tanto de ​la marca Surface ⁠de Microsoft como de otros fabricantes, ‌entre ellos Dell .

Los esfuerzos de ⁠Microsoft por pasar a ⁠chips que prolonguen la duración de la batería aún no han dado un auge ⁠significativo a las ventas.

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Su principal rival, ​Apple, que utiliza sus ‌propios chips, presentó en ‌marzo los nuevos MacBook equipados con ⁠sus últimos chips de la serie M5.

Microsoft y Nvidia presentarán los nuevos PC en la feria Computex de Taiwán ​y ‌en la conferencia de desarrolladores Build de Microsoft en San Francisco, según el artículo.

Microsoft y Nvidia no respondieron a una solicitud de comentarios.

Las ⁠cuentas oficiales de X de Windows, Nvidia y la empresa de diseño de chips Arm adelantaron el viernes "Una nueva era de los PC", junto con lo que parecían ser coordenadas de Taipéi, la capital de Taiwán.

Reuters ‌informó por primera vez en 2023 de los planes de Nvidia de diseñar una unidad central de procesamiento (CPU) que ejecute el sistema operativo Windows de Microsoft y utilice ‌tecnología de Arm.

Según el informe de Axios, también se espera que Microsoft presente un ‌software destinado ⁠a permitir que los agentes de IA realicen tareas de forma ​local en computadores con Windows.

Con información de Reuters