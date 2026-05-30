Colombia acusa a Ecuador de "injerencia deliberada" en comicios presidenciales en medio de disputa arancelaria

FOTO DE ARCHIVO. El comercio entre Colombia y Ecuador se desploma al entrar en vigor los aranceles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia acusó el sábado ‌a Ecuador de "injerencia ‌deliberada" en las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo en Colombia, después de que el presidente de Ecuador acordara eliminar los aranceles en una conversación con un candidato presidencial.

El presidente ecuatoriano, ​Daniel Noboa, declaró ⁠el viernes que su país eliminaría ‌los aranceles bilaterales el 1 ⁠de junio tras alcanzar ⁠un acuerdo con el candidato presidencial colombiano de derecha Abelardo De La Espriella.

Noboa afirmó ⁠en X que la medida se ​llevaría a cabo tras "confirmar ‌su voluntad" (de De La ‌Espriella) de impulsar una lucha real ⁠y conjunta contra el narcoterrorismo". También señaló que habían acordado la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en ​Colombia.

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El ‌Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó la "engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del ⁠gobernante ecuatoriano", indicó en su comunicado, aunque añadió que eliminaría las medidas adoptadas para mitigar los aranceles de Ecuador.

La oficina de Noboa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ambos países llevan meses envueltos ‌en una disputa comercial, en la que Ecuador ha impuesto aranceles debido a la falta de acción de Colombia en la lucha contra el narcotráfico a lo ‌largo de su frontera de 586 kilómetros, una afirmación que el presidente colombiano, Gustavo ‌Petro, ha ⁠rechazado.

De La Espriella, candidato independiente, se enfrentará al aliado de Petro, ​Iván Cepeda, y a la senadora de derecha Paloma Valencia, entre otros, en las elecciones del domingo.

Con información de Reuters