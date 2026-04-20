Industria en terapia intensiva: la metalurgia arrancó el año con caída y fábricas semi vacías

La actividad metalúrgica volvió a mostrar fuertes señales de deterioro en marzo. Según el informe mensual de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Republica Argentina (ADIMRA), el sector registró una caída interanual del 4,1%.

Aunque exhibió una mejora mensual del 1,5% respecto de febrero, en el acumulado del primer trimestre, la retracción alcanza el 6,9%, reflejando un comienzo de año negativo para una de las ramas industriales más sensibles al nivel de actividad.

Uno de los datos más preocupantes es el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en 41,8%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Esto representa además una baja de 5,3 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior, lo que evidencia una fuerte subutilización de plantas y equipos en medio de la debilidad de la demanda interna.

Por rubros, el panorama continúa siendo mayormente contractivo. Se destacaron las caídas en Otros Productos de Metal (-6,7%), Bienes de Capital (-6,6%), Equipamiento Médico (-6,5%), Equipo Eléctrico (-5,8%) y Fundición (-3,2%).

Solo algunos segmentos mostraron leves mejoras, como Maquinaria Agrícola (+1,8%), Autopartes (+2,1%) y Carrocerías y Remolques (+2,0%). A nivel geográfico, las principales provincias metalúrgicas también registraron bajas: Buenos Aires (-5,6%), Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%), Mendoza (-0,7%) y Santa Fe (-0,3%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector”.

Además, sostuvo que las empresas enfrentan “una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador”. En línea con este escenario, el empleo metalúrgico cayó 2,6% interanual y 0,4% respecto de febrero, consolidando el impacto de la recesión sobre la industria.

Cerró una histórica metalúrgica en medio de la crisis

La industria nacional se vio fuertemente golpeada por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y una importante metalúrgica que hizo construcciones históricas cerró sus puertas y despidió a los trabajadores.

Se trata de José Cascasi y Cía que, entre otras obras, construyó las pasarelas de Cataratas. La planta estaba ubicada en Rincón de Milberg, partido de Tigre, y era proveedora de empresas como Techint.

La empresa propuso pagar solo el 50 por ciento de las indemnizaciones y en cuotas, lo cual generó mucha molestia entre los trabajadores, que calificaron la "oferta" como "completamente desfavorable". La firma llegó a tener más de 50 trabajadores, pero con el tiempo fue reduciendo su personal.

En ese sentido, son 10 los trabajadores despedidos por el cierre de la empresa, que son los últimos que quedaban en la fábrica. Además, desde junio del año pasado, la empresa registraba demoras en el pago de salarios, lo cual marca la situación que venía atravesando.

La Metalúrgica fue la responsable de la construcción de todas las pasarelas del circuito turístico de las Cataratas del Iguazú, incluido el reconocido acceso a la Garganta del Diablo. Además, trabajó como proveedora de empresas como Degremont, Bautec, Sinopec, Lockwood y Volkswagen.

También le brindó sus servicios a compañías como la central Atucha, Ferrosur Roca S.A., Ferrovías S.A. y diversos astilleros, Ford, Monsanto, Andreani, Parmalat, Aguas Argentinas, Molinos Río de la Plata, Central Puerto y realizó trabajos en el predio de La Rural.