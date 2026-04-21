Luego de un año sin pagar el subsidio, el Gobierno reintegrará solo una parte de la garrafa de gas

El Gobierno Nacional dio de baja definitivamente el Programa Hogar y reestructuró el esquema de subsidios para los casi cuatro millones de hogares que no están conectados a la red y utilizan garrafas de gas. Antes del invierno, cuando aumenta considerablemente el consumo de los hogares, la Secretaría de Energía anunció un nuevo esquema de subsidios con un reintegro de $ 9.593 por cada garrafa de 10 kilos, que es la más utilizada del país.

El monto del subsidio que definió el Gobierno representa un tercio del valor de mercado, donde se puede encontrar precios de la garrafa (gas licuado de petróleo) que oscilan entre los $ 20.000 (si está bajo algún programa social provincial) y $ 35.000, dependiendo de las comercializadoras y la zona del país.

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En diciembre de 2023, la garrafa más utilizada por los hogares tenía un precio que iba de $ 3.500 a $ 4.500 y el Programa Hogar cubría alrededor de un tercio de ese valor. El precio máximo regulado que tenía el Programa Hogar fue eliminado a mediados de 2024 y en la actualidad existe solo un precio de “referencia”.

Los hogares “recibirán un reintegro sobre el consumo de dos garrafas entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de cada año calendario y sobre una garrafa durante los demás meses del año o el que la normativa vinculante en un futuro determine”. Así detalla la disposición 1 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, a cargo de Antonio Milanese, publicada en el Boletín Oficial, una medida bajo el paraguas del Ministerio de Economía de Luis Caputo.

Es decir, los hogares recibirán sólo dos reintegros por cada garrafa de 10 kg en los meses de invierno, cuando el consumo mensual es bastante superior a 20 kg. Además, la disposición 1 no discrimina los hogares por zonas geográficas ni climatológicas.

Este nuevo esquema forma parte de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el nuevo mecanismo de subvenciones estatales del gobierno de Javier Milei para los servicios de gas natural y electricidad que dejó a un lado la segmentación tarifaria impulsada por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

Nuevo esquema para los hogares que utilizan garrafas

En la Argentina hay 3.898.032 hogares que utilizan garrafa de gas, según datos oficiales. El Gobierno no pagó el subsidio del Programa Hogar desde febrero de 2025, que fue el último mes que los beneficiarios recibieron la subvención. Tampoco actualizó el monto subsidiado, que quedó congelado desde mediados de 2023 en $ 1.778 para una garrafa de 10 kg.

En el nuevo esquema, el reintegro no se hará de forma automática, si no que cada usuario tendrá que inscribirse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Los beneficiarios que no lo hagan no recibirán el reintegro en su cuenta.

Además, el reintegro de $ 9.593 se hará efectivo a través de la cuenta bancaria o billeteras virtuales que declare el beneficiario. Los pagos se harán desde el Banco Nación. A diferencia del Programa Hogar, que consistía en un subsidio mensual que se depositaba a través de la Anses, ahora el subsidio se concreta mediante un descuento directo al momento de comprar cada garrafa.

Según detalla la medida, la actualización de los montos del reintegro será responsabilidad de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética.

Garrafas en todo el país

Según el último informe de agosto del año pasado presentado por Jefatura de Gabinete, cuando estaba a cargo de Guillermo Francos, en CABA hay 48.922 familias bajo el Programa Hogar; en la provincia de Buenos Aires hay 1.050.927 de beneficiarios; en Catamarca son 55.500; en Córdoba suman 291.500 y en Corrientes 264.977.

Además, en Entre Ríos los hogares que utilizan garrafas son 154.309; en Jujuy 76.464; La Rioja 60.814; Mendoza 125.383; Salta 123.330; San Juan 71.845; San Luis 43.877; Santa Fe 299.646; y en Santiago del Estero 208.554.

Por último, siguen Tucumán con 231.810 beneficiarios; Chaco 317.592; Chubut 11.151; Formosa 143.377; La Pampa 5.347; Misiones 270.219; Neuquén 10.150; Río Negro 20.254; Santa Cruz 7.530 y Tierra del Fuego 4.554