Pymes de Vaca Muerta: aumentó la actividad en el primer trimestre, pero creció la preocupación por la competitividad

Las pequeñas y medianas empresas de la cadena de valor aguas debajo del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta mostró un aumento del uso de la capacidad instalada en el primer trimestre del año en comparación con el cierre de 2025. Sin embargo, creció la preocupación de este sector sobre la competitividad en la industria. Casi la mitad de las pymes realizaron despidos, suspensiones o redujeron la jornada entre enero y marzo.

El 52% de las empresas opera hoy con niveles de ociosidad bajos o nulos (que van del 0% a 25%), según el último informe del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), que nuclea a 250 pymes instaladas en varias provincias del país, principalmente en la cuenca Neuquina, y que emplea a más de 45.000 trabajadores.

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De este modo, el uso de la capacidad instalada en los primeros tres meses del año se mantiene lejos del 34% registrado al cierre de 2025. “Esto demuestra que más de la mitad de las empresas encuestadas trabaja hoy con la totalidad o casi totalidad de su capacidad instalada”, describió el informe elaborado por GAPP.

Al mismo tiempo, el segmento de las pymes con niveles de ociosidad media, que va del 25% al 50%, se redujo del 51% al 38% en la actualidad. En tanto, los niveles críticos de capacidad ociosa, que va de alta y muy alta (más del 50%), mostró una caída, pasando del 16% a al 10% en el primer trimestre del año, según detalla el informe de la entidad.

El informe que realiza el GAPP es sobre el entramado pyme vinculado al sector petrolero y sirve para monitorear la evolución de la actividad industrial de los proveedores del sector energético. Son empresas que desarrollan y comercializan equipamiento y servicios técnicos.

Despidos, reducción de turnos y suspensiones

Según detalló el informe, el 47% de las empresas reportó haber tenido afectaciones en su personal, una cifra idéntica al trimestre anterior. De este total se desprende que el 31% de las pymes realizó despidos en el primer trimestre, mientras que un 15% redujo turnos o jornadas y un 1% suspendió personal.

Por otra parte, el informe mostró que sí hubo una apertura en la contratación de personal planificada, ya que el 66% de las empresas no tuvo que cancelar ingresos previstos.

Competitividad, la principal problemática

El nivel de competitividad es la principal preocupación de las pymes con un 80%, según los consultados por el GAPP. Luego figuran los niveles de actividad futuro en la producción de petróleo y gas con un 70% y de la actividad del sector minero en particular con un 57%.

Otra problemática que mencionaron las pymes son los plazos de los pagos, que preocupan al 56% de los consultados. Por su parte, la importación de materiales y los niveles de productividad tienen un 55% de relevancia en la agenda de problemas.

Expectativas 2026

Sobre el futuro, las pymes industriales del sector petrolero, una de las pocas actividades económicas con crecimiento en el país, mostraron un corrimiento del sentimiento de “optimismo” a una postura de mayor “cautela”. La suma de "altamente optimistas" y "optimistas/expectantes" sobre el futuro de las pymes descendió de un 60% a un 48%.

Otro 48% de los empresarios pyme se declaró “cauteloso” sobre el impacto en el futuro de los proyectos del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el desarrollo del Vaca Muerta Oil Sur (el oleoducto de exportación VMOS) y las iniciativas para exportar Gas Natural Licuado (GNL) Southern Energy y Argentina LNG, frente al 37% del trimestre anterior. Con “preocupación” sobre el futuro se mantiene un 4%, el mismo nivel 2025.

El informe del GAPP reveló que, mientras que “la capacidad ociosa disminuyó y los plazos contractuales mejoraron, las empresas enfrentan una presión externa creciente, lo cual también se traduce en afectaciones de los contratos laborales”.

El 80% de preocupación por la competitividad explican por qué, a pesar de tener mayor nivel de actividad, las expectativas positivas para el futuro cayó frente a una postura de moderación y cautela, mientras se espera la ejecución efectiva de los grandes proyectos energéticos previstos para el año.