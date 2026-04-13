Actividad petrolera en Vaca Muerta durante el atardecer

Un crecimiento sin precedentes en Vaca Muerta

YPF alcanzó un nuevo hito operativo con el desarrollo de La Angostura Sur, uno de los bloques más productivos de Vaca Muerta. En menos de un año y medio, la producción creció de 2.000 a 47.000 barriles diarios, marcando un salto inédito en la industria energética argentina.

Este avance posiciona al bloque como un caso testigo dentro del desarrollo no convencional, tanto por su velocidad como por la escala alcanzada.

Vista aérea de un desarrollo petrolero en Vaca Muerta

Un cambio en la forma de operar

Tecnología y monitoreo en tiempo real

El crecimiento fue posible gracias a una transformación integral en la operación. YPF implementó un modelo basado en diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real desde su centro RTIC.

Este enfoque permitió optimizar cada pozo, mejorar la eficiencia y acelerar los tiempos de producción.

Eficiencia y sustentabilidad

Además del aumento productivo, el modelo aplicado permitió reducir tiempos operativos y mejorar el uso de recursos, logrando un desarrollo más eficiente y sustentable.

La Angostura Sur, un caso de referencia

Torre de perforación en Vaca Muerta, clave en el crecimiento productivo de YPF

Gracias a este crecimiento, YPF logró multiplicar por 20 la producción en un plazo inédito, consolidando a La Angostura Sur como uno de los proyectos más relevantes del país.

Este desarrollo demuestra la capacidad de la compañía para liderar proyectos de gran escala y posicionar a la Argentina dentro del mapa energético global.

El impacto en el futuro energético argentino

La consolidación de este tipo de proyectos refuerza el potencial de Vaca Muerta como motor de crecimiento económico y energético.

YPF continúa avanzando en la optimización de sus operaciones con el objetivo de aumentar la producción y potenciar la exportación de recursos.