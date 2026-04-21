Talleres sociopreventivos y cursos sin cargo para jubilados: el beneficio clave de PAMI

La población de adultos mayores en Río Negro ronda las 137 mil personas sobre un total de 700 mil habitantes. Esto representa casi el 20%, lo que posiciona a la provincia como una jurisdicción envejecida. En este contexto, las políticas de envejecimiento activo se vuelven cada vez más necesarias.
Frente a esta realidad, el programa Upami ofrece talleres gratuitos y cursos universitarios para adultos mayores, con el objetivo de promover la socialización y el envejecimiento activo. Desde hace más de diez años, miles de jubilados participan de propuestas presenciales y virtuales en la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro.
Qué es el programa Upami
En 2011 nació el programa Upami, una iniciativa de talleres sociopreventivos y cursos universitarios, libres y sin cargo. La idea fue crear un espacio vinculado al ámbito académico que, a la vez, promoviera la contención y la interacción entre adultos mayores.
Como explicó Priscilla Edwards, coordinadora del programa en la Universidad Nacional del Comahue en Bariloche: "El objetivo principal no es que accedan al conocimiento, sino que esto sea una excusa para juntarse y vincularse. Se trata de que la gente vuelva a la vida universitaria, que le encanta y le hace bien".
Dónde se dictan los talleres
El programa funciona en dos universidades públicas de Río Negro:
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Universidad Nacional del Comahue (UNCo) - Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB): alrededor de 30 propuestas.
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Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) - Sede Andina (Bariloche y El Bolsón): 14 talleres en Bariloche y 11 en El Bolsón para el primer cuatrimestre de 2026.
Los talleres son gratuitos y no requieren conocimientos previos para participar. La oferta incluye modalidades presenciales y virtuales. En Bariloche, el clima hostil hizo que se incorporaran opciones a distancia para facilitar el acceso.
Oferta de talleres
Las temáticas se basan en las carreras que dicta cada sede. Algunas de las propuestas disponibles son:
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Teatro y expresión corporal
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Movimiento y actividad física adaptada
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Alfabetización tecnológica (uso de celulares, redes sociales, aplicaciones)
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Historia del Capitalismo
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Cultura del Renacimiento
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Poesía y escritura creativa
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Producción vegetal y taller de huerta
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Fotografía
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Recolección de hongos y su diversidad
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Idiomas (portugués, inglés)
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Juegos de mesa
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Radio y nutrición
Al final de cada cuatrimestre, PAMI realiza una encuesta para evaluar los talleres y recoger sugerencias. En base a la demanda, se ajusta la oferta.
Cómo inscribirse en Upami
El programa Upami no requiere un proceso burocrático complejo. La inscripción es gratuita y abierta a todos los adultos mayores afiliados a PAMI (y en algunos casos, también a personas no afiliadas, según cada taller).
Paso a paso general
1. Consultar la oferta de talleres
Lo primero es saber qué talleres están disponibles en tu localidad. La oferta varía según el cuatrimestre y la sede universitaria.
2. Acercarse a la universidad correspondiente
Las inscripciones se gestionan directamente en cada sede:
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Universidad Nacional del Comahue (UNCo) - Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB): Consultar en el Departamento de Extensión o en la coordinación de Upami.
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Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) - Sede Andina (Bariloche y El Bolsón): Contactarse con el Departamento de Educación Continua.
3. Completar un formulario de inscripción
Generalmente es un formulario simple con datos personales, contacto y elección del taller.
4. Esperar la confirmación
Una vez inscripto, te asignan la comisión (presencial o virtual) según la disponibilidad de cupos.