Weretilneck congelaría salarios a estatales mientras acuerda con Milei el traspaso de rutas nacionales

Mientras Alberto Weretilneck celebró el traspaso de rutas nacionales a manos de la administración y gestión provincial por 20 años, el gobernador de Río Negro anunció que por la crisis económica que atraviesa la provincia podría no garantizar aumentos salariales a la planta de estatales. "Si realmente hay una intención de modificar los criterios de discusión salarial en la provincia, tenemos que pensar que podemos estar entonces en las puertas del inicio de un conflicto", argumentó a El Destape, el secretario general de ATE Rio Negro, Rodrigo Vicente.

Tras aclarar que "el dinero no alcanza para todo", el mandatario argumentó que “se irá viendo con los distintos representantes gremiales”. En este sentido, puso en suspenso la continuidad del sistema de actualización automática por inflación, al señalar que "la Provincia enfrenta una caída permanente de recursos" por la pérdida acumulada de $29.363 millones de coparticipación de Nación, según Río Negro Post.

Este medio se contactó con el equipo de trabajo quienes informaron que no tienen detalles del acuerdo hasta que no salga el decreto en el Boletín Oficial, pero adelantaron que "se buscará financiamiento externo o alguna alternativa", pese a que Weretilneck habría adelantado la necesidad de tener "reglas claras, responsabilidades definidas y soluciones concretas". “La decisión es asumir el desafío de administrar estas rutas”, sostuvo el mandatario en su cuenta personal X, mientras a este medio no pudieron confirmar si el traspaso es con deudas previas de mantenimiento de la ruta.

Mientras argumentan la importancia de los corredores viales 151 y 22 para el traslado de la producción provincial, según el medio Río Negro, se adelantó la posibilidad de la concesión de las mismas con peajes para que el sector privado pueda impulsar las obras privadas en los caminos. Por lo que, vecinos y usuarios pagarán el mantenimiento de la misma cada vez que la utilicen, por lo que está camino a la privatización de las rutas. Este acuerdo se suma también al abierto acompañamiento que tuvo el mandatario rionegrino a los proyectos que impulsó el Gobierno libertario, más específicamente, la reforma laboral y la modificación a la Ley de Glaciares.

Los salarios, congelados

Según lo acordado en el acta de la Función Pública, la pauta salarial vigente rige entre enero y abril, con una instancia de revisión prevista para mayo en la que se evaluarán posibles actualizaciones. Por esta situación, no descartan modificar ese esquema en función de la evolución del contexto económico. Hasta el momento, el monto se calcula en base al promedio del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma y el nivel nacional, correspondiente a los meses de febrero y marzo.

Esto viene acompañado de la crisis que registra en el sistema de salud, donde gremios y profesionales denuncian una pérdida acumulada del poder adquisitivo de hasta el 75% en los últimos años, junto con una fuerte reducción de personal y la proliferación de modalidades de contratación precarias, como el monotributo. A esto se suman que en los cuatro meses renunciaron directores de hospitales clave en Río Negro, entre ellos Víctor Parodi en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Sauel de Souza en el hospital de Fernández Oro y Juan Pablo Palma en el hospital de Cipolletti, mientras que en otras localidades como Viedma también se registraron salidas en la conducción.

En paralelo, el conflicto también alcanza a la policía provincial, cuyos efectivos llevaron adelante protestas y acampes para visibilizar la situación salarial. Según señalan, los ingresos básicos eran insuficientes frente al costo de vida, lo que obliga a muchos agentes a endeudarse o buscar ingresos adicionales.