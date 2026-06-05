Votos de mineros informales podrían ser clave en el balotaje presidencial de Perú

Fotografía compuesta con el candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la aspirante derechista Keiko Fujimori durrante un debate televisado en Lima, Perú.

La elección ​presidencial del domingo en Perú, que según sondeos anticipan un apretado final, podría depender de los votos de miles de pequeños mineros informales que han diversificado su apoyo electoral a cambio de seguir beneficiándose de un programa temporal laxo en regulaciones.

El programa llamado REINFO fue creado el 2016 con un periodo de vigencia de ‌cuatro años, pero se ha prorrogado repetidamente a medida que los ‌precios mundiales del oro se disparaban y el sector minero informal crecía en tamaño y en influencia.

Actualmente se estima que hay unos 500.000 mineros informales en Perú, cuya producción representó en exportaciones un valor aproximado de 11.000 millones de dólares en el 2025, cerca de la mitad de las ventas totales de oro peruano ese año.

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Estos mineros conforman un vasto bloque económico y electoral, concentrado en las zonas rurales, que podría inclinar la balanza en el balotaje electoral del domingo, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Los dos candidatos se sitúan en lados opuestos del espectro político, pero ambos buscan el apoyo de los pequeños mineros.

Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con Sánchez recuperando terreno a pocos días del balotaje.

En el 2021, Fujimori perdió ante el expresidente izquierdista Pedro Castillo por unos 42.000 votos, y Sánchez cuenta con apoyo en zonas rurales donde ganó el exmandatario. El ​REINFO vence el 31 de diciembre, pero ninguno de ⁠los candidatos parece dispuesto en el corto plazo a desmantelar el programa, que se ha convertido en foco de atención en la política peruana.

Quienes apoyan el REINFO lo ‌consideran un salvavidas económico para millones de personas en zonas rurales empobrecidas. Sus críticos afirman que ha creado un escudo de impunidad para ⁠la minería ilegal y el crimen organizado, al tiempo que ha provocado daños ambientales generalizados.

Un análisis de ⁠Reuters de los datos del registro de REINFO y los registros electorales muestra que los pequeños mineros inscritos en el programa han diversificado sus intereses políticos, mientras que al gobierno le ha resultado difícil erradicar a los responsables de actividades ilícitas.

La campaña de Sánchez se nutre del interior rural, donde la minería informal está muy extendida. Lima y las áreas ⁠urbanas circundantes tienden a apoyar a Fujimori, quien ha cortejado a las grandes empresas mineras que se oponen al programa REINFO, prometiendo reprimir la minería ilegal, ​modernizar el sector informal y ampliar el acceso al crédito estatal.

Sánchez, como actual legislador, votó en el Congreso a favor de ‌extender REINFO y ha propuesto redistribuir las concesiones ociosas a los mineros artesanales. Las ‌regiones mineras contribuyeron a impulsarlo a la segunda vuelta, incluso después de ir relegado en las encuestas de la primera vuelta.

FALTA DE INVERSIÓN

La minería representa casi el ⁠12% del PIB de Perú, un importante proveedor mundial de cobre, oro y plata. Sin embargo, muchas regiones mineras carecen de infraestructura básica e inversión pública, una brecha que Sánchez se ha comprometido a solucionar.

"Treinta años de minería y los pueblos mineros siguen siendo los más pobres del país", declaró Sánchez a Reuters.

Magno Ismael Palomino, coordinador de CONFEMIN, el mayor grupo minero artesanal del Perú, dijo que los pequeños mineros y quienes forman parte de la cadena de valor apoyan a Sánchez. Palomino expresó su deseo de que las concesiones ociosas ​en manos de grandes empresas ‌se reasignen a mineros artesanales y que se prorrogue el programa REINFO por al menos tres años.

"Nos hemos dado cuenta que el gran poder económico, que es la gran minería, es la que ha puesto la agenda a todo gobernante", declaró Palomino. "Ellos direccionan cómo debe ser tratado este estrato de la pequeña minería, minería artesanal, prácticamente sentenciando a que deben desaparecer".

A finales de 2025, casi 20 millones de hectáreas estaban bajo concesiones mineras el Perú, de los cuales más de la mitad en manos de medianas y grandes empresas. Según datos del gobierno y de la ONG CooperAcción, solo alrededor del 10% de estas ⁠tierras se exploraban o se explotaban activamente.

CONFEMIN y los productores artesanales han organizado manifestaciones en varias regiones mineras en apoyo a Sánchez.

Los datos muestran que millones de soles fluyen alrededor de 450 personas vinculadas al REINFO hacia partidos políticos, incluyendo distintas orientaciones, y a menudo están ligadas a contiendas regionales o campañas autofinanciadas.

"Eso jamás, y lo rechazamos eso. Nunca nos hemos acostumbrado a financiar a ningún congresista", dijo Palomino. "Nos autofinanciamos cuando hacemos nuestras movilizaciones (...) pero jamás nosotros hemos tenido esa mala costumbre de dar un dinero a cambio de que un proyecto se viabilice".

Iván Arenas, consultor minero, afirmó que gran parte del apoyo económico y político no se reporta formalmente.

"Hay un financiamiento indirecto a través de logística, a través de movilización, a través de recursos", señaló Arenas, refiriéndose a las manifestaciones organizadas por las federaciones mineras en apoyo al candidato Sánchez.

Las grandes empresas mineras afirman por su parte que la creciente influencia de la minería informal está afectando tanto el sistema ‌político como la industria misma.

Perú tiene proyectos mineros en desarrollo por un valor aproximado de 63.000 millones de dólares, de los cuales un 72% son emprendimientos vinculados al cobre y un 13% al oro.

"CAMINOS ILEGALES"

Los conflictos con mineros informales, en algunos casos con invasiones a concesiones formales, han retrasado importantes proyectos como Los Chancas, de unos 2.600 millones de dólares.

Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de Southern Copper propietaria de Los Chancas, afirmó que la magnitud de los ingresos de la minería informal puede "ayudar o generar caminos ilegales para obtener permisos o alguna legislación".

Julia Torreblanca, presidenta de la poderosa cámara minera de Perú (SNMPE) y vicepresidenta de asuntos corporativos de la minera Cerro Verde de Freeport-McMoRan, señaló que el financiamiento político debería ser más transparente.

"Hoy día la ‌minería ilegal es la economía más poderosa que el narcotráfico", dijo. "Lo que necesitamos nosotros es transparentar que los candidatos y los congresistas o diputados que sean financiados por esta economía ilegal puedan también declarar las fuentes de sus ingresos".

Un análisis de Reuters de más de 24.000 permisos REINFO activos mostró que la purga del año pasado de más de 50.000 titulares de permisos, acusados de incumplimiento ‌en sus trámites, dejó gran parte del ⁠sistema intacto.

Un total de 1.005 personas cuyos permisos personales fueron revocados, ahora actúan como representantes legales en empresas con permisos REINFO. Asimismo, unas 1.255 empresas tuvieron al menos un permiso revocado, pero continuaron operando con otros.

El sistema parece regenerarse rápidamente. Alrededor de 2.600 nombramientos de representantes legales de empresas ​con REINFO vigente se hicieron en 2025 o 2026. Algunas personas tienen hasta 20 permisos en varias empresas y registros.

REINFO en manos de ciudadanos extranjeros y de grandes empresas también controlan múltiples permisos, en un sistema diseñado originalmente para pequeños mineros locales.

Compañía Minera Agregados Calcáreos tiene el mayor número de permisos, con 35, a pesar de haber perdido 13 en 2025. Según la SUNAT -la estatal recaudadora de impuestos en Perú-, la firma es propiedad de Holcim Perú, filial del gigante cementero suizo Holcim, que no respondió a solicitudes de comentarios.

(Editado por Carlos Serrano)