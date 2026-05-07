Rubio se reunirá con el papa León mientras Trump sigue arremetiendo contra el pontífice

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV estrecha la mano del Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante su encuentro en el Vaticano

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunirá con el papa León en el Vaticano este jueves, en un encuentro que ‌podría resultar tenso, ya que el ‌presidente Donald Trump ha continuado con una serie de ataques despectivos contra el líder católico relacionados con la guerra de Irán.

Rubio, que también ejerce como asesor de seguridad nacional de Trump, tiene previsto llegar al Palacio Apostólico del Vaticano alrededor de las 11:15 de la mañana (0915 GMT) para la visita, la primera entre el papa y un miembro del gabinete de Trump en casi un año.

Se espera que la reunión a ​puerta cerrada dure aproximadamente ⁠media hora, tras lo cual Rubio se reunirá también con el máximo diplomático del ‌Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

León XIV, el primer papa estadounidense, ⁠se ganó la ira de Trump tras convertirse ⁠en un firme crítico de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las duras políticas antiinmigración del Gobierno de Trump.

El presidente ha mantenido una serie ⁠de ataques públicos sin precedentes contra el papa en las últimas semanas, ​lo que ha provocado una reacción de rechazo por parte ‌de líderes cristianos de todo el espectro ‌político.

Trump insinuó falsamente el lunes que el papa creía que estaba bien que Irán ⁠obtuviera armas nucleares y dijo que León estaba "poniendo en peligro a muchos católicos" al oponerse a la guerra.

Tras este nuevo ataque, León dijo a los periodistas que estaba difundiendo el mensaje cristiano de paz. El papa también rechazó firmemente la idea de que ​apoyara las ‌armas nucleares, que la Iglesia católica enseña que son inmorales.

"La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz", dijo el papa. "La Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares, de eso no hay duda".

EL EMBAJADOR DE EEUU ESPERA UNA CONVERSACIÓN "FRANCA"

León, que el viernes ⁠cumple un año al frente de la Iglesia, con 1.400 millones de fieles, ha hecho más comentarios sobre la escena internacional en las últimas semanas.

Durante una gira por cuatro países africanos el mes pasado, condenó enérgicamente la dirección del liderazgo mundial y afirmó que el mundo estaba "siendo devastado por un puñado de tiranos", en unos comentarios que más tarde aclaró que no iban dirigidos directamente a Trump.

Rubio es católico, al igual que el vicepresidente JD ‌Vance. Ambos se reunieron con León hace un año tras asistir a la misa inaugural del papa.

Rubio dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca el martes que esperaba discutir con León sobre Cuba y las preocupaciones en torno a la libertad religiosa en todo el mundo.

Viajaba a Roma sin ningún periodista que le acompañara en su ‌avión, algo inusual para un secretario de Estado de EEUU

El embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, dijo a los periodistas el martes que la conversación entre el papa ‌y el miembro del ⁠gabinete probablemente sería "franca".

Rubio está de visita en Roma durante dos días. El viernes tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia ​Meloni, quien ha defendido al papa frente a Trump. El ministro de Defensa de Meloni también ha afirmado que la guerra en Irán pone en riesgo el liderazgo de Estados Unidos.

Con información de Reuters