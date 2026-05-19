Escocia presenta lista mundialista con presencia de delantero Stewart por primera vez en cuatro años

Imagen de archivo del delantero escocés Ross Stewart entrenamiento con su selección para la Liga de Naciones de la UEFA, en Oriam, Edimburgo, Escocia.

​El seleccionador Steve Clarke dio a conocer el martes ‌la primera ‌convocatoria de Escocia para un Mundial en 28 años, en la que destaca el regreso del delantero del Southampton Ross Stewart tras cuatro años ​de ⁠ausencia.

La inclusión de Stewart, tras ‌marcar 11 goles en ⁠33 partidos con ⁠el Southampton esta temporada, era ampliamente esperada, aunque Clarke sí que ⁠dio algunas sorpresas.

El arquero ​del Heart of ‌Midlothian Craig Gordon, ‌de 43 años, forma parte ⁠de la convocatoria como una de las tres opciones bajo los palos, mientras ​que ‌el joven Findlay Curtis, cedido por el Rangers al Kilmarnock, también estará en el avión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Escocia se ha ⁠clasificado para su primer Mundial desde 1998 y está encuadrada en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití.

Plantilla:

Arqueros: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly.

Defensas: ‌Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.

Centrocampistas: ‌Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John ‌McGinn, ⁠Kenny McLean, Scott McTominay.

Delanteros: Che Adams, Lyndon Dykes, ​George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.

Con información de Reuters