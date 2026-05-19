Escocia presenta lista mundialista con presencia de delantero Stewart por primera vez en cuatro años

El seleccionador Steve Clarke dio a conocer el martes la primera convocatoria de Escocia para un Mundial en 28 años, en la que destaca el regreso del delantero del Southampton Ross Stewart tras cuatro años de ausencia.
La inclusión de Stewart, tras marcar 11 goles en 33 partidos con el Southampton esta temporada, era ampliamente esperada, aunque Clarke sí que dio algunas sorpresas.
El arquero del Heart of Midlothian Craig Gordon, de 43 años, forma parte de la convocatoria como una de las tres opciones bajo los palos, mientras que el joven Findlay Curtis, cedido por el Rangers al Kilmarnock, también estará en el avión.
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Escocia se ha clasificado para su primer Mundial desde 1998 y está encuadrada en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití.
Plantilla:
Arqueros: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly.
Defensas: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.
Centrocampistas: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.
Delanteros: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.
Con información de Reuters