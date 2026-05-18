El debate sobre el Brexit gana protagonismo en la lucha por el liderazgo laborista

Banderas británica y de la UE cuelgan el día de una reunión del primer ministro británico, Keir Starmer, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, Bélgica

​Al calificar la salida de la Unión Europea de "error catastrófico" y abogar por el regreso de Reino Unido al bloque "algún día", Wes Streeting, aspirante a la dirección del Partido Laborista, ha situado el Brexit en un lugar destacado de ‌la agenda en la carrera prevista para sustituir al ‌primer ministro Keir Starmer.

Casi diez años después de que Reino Unido votara por un estrecho margen a favor de salir de la UE, el debate sobre el Brexit ha sido un telón de fondo a menudo silenciado en la política británica, que los líderes políticos prefieren evitar para impedir que resurjan las agrias discusiones que caracterizaron el referéndum.

Sin embargo, Streeting, partidario de la UE y exministro de Sanidad que aprovechó su dimisión la semana pasada para arremeter contra un debilitado Starmer, ha centrado la atención en el Brexit, a pesar de que cualquier regreso sería un proceso largo y tedioso.

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En un lanzamiento de campaña por el liderazgo apenas velado el sábado, Streeting ​afirmó: "El futuro de Reino Unido está en ⁠Europa y, algún día, algún día, de vuelta en la Unión Europea".

El discurso, que a pesar de ofrecer un objetivo final ‌poco definido, ha planteado el espectro de que el Brexit eclipse el intento de un rival de ⁠desafiar a Starmer al proporcionar un argumento para movilizarse al partido populista y ⁠antieuropeísta Reform UK, de Nigel Farage.

"UNA CUESTIÓN MARGINAL" QUE LA GENTE HA DEJADO ATRÁS

Las palabras de Streeting fueron recibidas con sorpresa en el Partido Laborista, en el poder, y tanto los parlamentarios como el partido en general se preguntaron por qué, en palabras de ⁠un funcionario, "se aferraba a un tema marginal que el público dejó atrás hace años".

Los aliados del favorito a la presidencia, ​el alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, sugirieron que no era más que una maniobra ‌para complicar su intento de ganar las elecciones a un escaño ‌parlamentario —que necesita para poder desafiar a Starmer—.

Es una especie de regalo para Farage, veterano activista del Brexit. El dirigente ⁠ultraderechista ya ha prometido "poner todo su empeño" en las llamadas elecciones parciales de Makerfield, una zona del Gran Mánchester que votó a favor de salir de la UE en el referéndum de 2016.

"Durante meses, ha quedado claro que Keir Starmer ha estado intentando llevarnos sonámbulos de vuelta hacia las instituciones europeas", dijo Farage al periódico Express.

"La próxima contienda en Makerfield se convertirá en un punto álgido de esa ​batalla... Los votantes no ‌son tontos y merecen honestidad por parte de Burnham, partidario de las fronteras abiertas".

El diputado laborista Jonathan Hinder también sugirió que los comentarios de Streeting podrían ser contraproducentes y persuadir a otros miembros del partido de no respaldar su candidatura a la presidencia si finalmente se presenta.

"De ninguna manera podría apoyar a alguien que piense que la forma de unir a nuestro país en este momento es apostar fuerte por la reincorporación a la UE, convirtiendo ⁠ese tema en la piedra angular de su campaña", dijo a la BBC Radio.

Las encuestas sugieren que algo más de la mitad de los británicos apoya la reincorporación a la UE, pero ese respaldo disminuye cuando se presenta a los votantes algunas de las posibles contrapartidas que ello implica, como la libre circulación con el bloque y la posibilidad de tener que adoptar el euro.

AÚN NO SE HA DESENCADENADO NINGUNA CONTENDA OFICIAL POR EL LIDERAZGO

Con la esperada carrera por el liderazgo calentándose a pesar de las repetidas declaraciones de Starmer de que sigue adelante con su trabajo, las elecciones parciales son el próximo foco de atención en un regreso del drama político que Starmer había prometido dejar definitivamente en ‌el pasado.

Retomar el debate sobre el Brexit no ha hecho más que agravar esa sensación de inestabilidad.

La semana pasada, Starmer aprovechó un discurso para intentar relanzar su mandato como primer ministro prometiendo situar a "Reino Unido en el corazón de Europa", pero no llegó a prometer ninguna futura pertenencia al bloque, que exigiría un alto precio para el regreso de Londres.

Aún no se ha producido un desafío oficial al liderazgo de Starmer, quien ha prometido seguir luchando, pero los rivales por el liderazgo, entre ellos Streeting y Burnham, están acechando al primer ministro.

Ambos han ‌expresado su apoyo a la UE en el pasado, y Streeting dejó claro que respetaba el voto democrático a favor de abandonar el bloque y sugirió que el partido tendría que ganar primero un mandato para mejorar las relaciones con Bruselas. Solo entonces, "algún día, algún día", Reino Unido podría ‌volver a unirse al bloque.

Burnham ⁠afirmó que el Brexit no debería ser un tema en las elecciones parciales de Makerfield.

"A largo plazo hay argumentos a favor de ello, pero no lo defiendo en estas elecciones parciales", dijo Burnham a ITV News ​cuando se le preguntó sobre la reincorporación de Reino Unido a la UE.

"De hecho, lo que digo es que ahora hay que centrarse en el ámbito nacional. Reino Unido tiene que centrarse mucho en el aquí y ahora y en los temas que afectan a la gente".

Con información de Reuters