Quiénes son los ex de Pampita: el historial de parejas de la modelo y conductora de TV

El matrimonio entre Pampita y Martín Barrantes estuvo marcado por una separación escandalosa que tuvo gran repercusión mediática

La vida sentimental de Pampita siempre generó repercusión en el mundo del espectáculo argentino. A lo largo de los años, Carolina Ardohain protagonizó romances que trascendieron lo privado y se convirtieron en temas centrales de la televisión y las revistas. Matrimonios, separaciones polémicas y nuevas historias marcaron distintas etapas de su vida pública.

Martín Barrantes, el primer matrimonio de Pampita

Antes de convertirse en una de las figuras más mediáticas del país, Pampita mantuvo una relación con Martín Barrantes. El vínculo fue intenso y llegó al matrimonio, aunque con el tiempo quedó relegado frente a las relaciones posteriores de mayor exposición.

La separación estuvo envuelta en una fuerte polémica. La denuncia por adulterio y la repercusión mediática de aquel conflicto marcaron uno de los primeros grandes escándalos vinculados a la modelo. Desde entonces, la vida privada de Carolina Ardohain comenzó a ocupar un lugar permanente en los medios de comunicación.

Ese episodio también representó un cambio en la manera en que la prensa siguió cada uno de sus movimientos sentimentales, algo que se profundizó con el correr de los años.

Benjamín Vicuña y la relación más mediática de Pampita

Sin dudas, una de las historias de amor más recordadas de Pampita fue la que protagonizó junto a Benjamín Vicuña. La pareja estuvo unida durante varios años y formó una familia con tres hijos, consolidándose como una de las más populares del espectáculo argentino y chileno.

Durante gran parte de la relación, ambos proyectaron una imagen de estabilidad y fuerte vínculo familiar. Sin embargo, el final terminó siendo uno de los escándalos mediáticos más resonantes de la farándula.

La separación quedó atravesada por la polémica en torno a la relación entre Vicuña y China Suárez, situación que convirtió a Pampita en el centro de una enorme exposición pública. El conflicto trascendió fronteras y ocupó durante meses la agenda del espectáculo.

A pesar del impacto mediático de aquella ruptura, la modelo logró reconstruir su vida sentimental y continuar consolidando su carrera televisiva.

Pico Mónaco y una etapa más relajada tras la separación

Luego de terminar su relación con Benjamín Vicuña, Pampita inició un romance con Juan Martín 'Pico' Mónaco. La historia despertó gran interés en los medios y mostró una versión más distendida de la conductora.

La pareja se convirtió rápidamente en una de las más comentadas del ambiente artístico y deportivo. Además, el vínculo también aumentó la exposición mediática del extenista, que comenzó a aparecer con mayor frecuencia en programas de televisión y eventos públicos.

Aunque el romance parecía consolidarse, la relación llegó a su fin después de un tiempo. La ruptura generó distintas versiones y especulaciones, manteniendo a ambos en el centro de la escena incluso tras la separación.

La relación con Benjamín Vicuña se convirtió en una de las historias de amor más recordadas y polémicas del espectáculo argentino

Roberto García Moritán y la boda de alto perfil

En 2019, Pampita sorprendió al comenzar una relación con Roberto García Moritán. El romance avanzó rápidamente y se transformó en una verdadera historia de película para el espectáculo local.

La propuesta de casamiento en la playa, registrada con drones, y la posterior boda en el Palacio Sans Souci ocuparon titulares durante semanas. La pareja proyectaba estabilidad y una imagen familiar muy fuerte, especialmente por la convivencia de la familia ensamblada.

Durante varios años, García Moritán fue señalado como una figura clave en una etapa más tranquila de la vida personal de la conductora, lejos de los conflictos que habían marcado relaciones anteriores.

Martín Pepa, el último romance de Pampita

Tras separarse de Roberto García Moritán, la modelo inició una relación con Martín Pepa. El empresario, de 45 años, cuenta con un perfil vinculado al deporte de élite y al mundo de los negocios internacionales.

Pepa trabaja desde hace una década junto al multimillonario australiano James Packer, hijo del magnate de medios Kerry Packer. Su actividad laboral lo obliga a dividir su tiempo entre Miami, Los Hamptons y Pilar.

Sin embargo, la distancia habría sido el principal motivo de la crisis. “Él trabaja en Nueva York y la distancia es muy complicada. La decisión de separarse la tomó él, ella no quería”, aseguró el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas.

Así, el historial amoroso de Pampita continúa despertando interés y manteniéndola como una de las figuras más seguidas del espectáculo argentino.