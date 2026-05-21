Policía congoleña hace disparos de advertencia en disputa por entierro tras presunta muerte por ébola

La coalición afirma que los casos del brote de ébola en el Congo son "la punta del iceberg".

La ​policía realizó disparos de advertencia y lanzó gases lacrimógenos en el marco de una disputa en el noreste del Congo por el entierro de una presunta víctima del ébola, un futbolista que ‌jugaba en equipos locales, según testigos de ‌Reuters.

En la disputa, los manifestantes quemaron tiendas de campaña destinadas a pacientes con ébola.

El incidente puso de manifiesto las dificultades a las que podrían enfrentarse las autoridades congoleñas para garantizar los entierros seguros de las personas con casos confirmados y sospechosos, necesarios para ayudar a contener el brote.

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Tuvo lugar en la ciudad de Rwampara, que se ha visto gravemente afectada por el último brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo, para la cual no existe vacuna ni tratamiento aprobados .

Los cuerpos de las víctimas del Ébola son altamente ​infecciosos después de la muerte, y ⁠los entierros inseguros, en los que los familiares manipulan el cuerpo sin el equipo de protección ‌adecuado, son uno de los principales factores de transmisión.

El primer caso conocido del brote ⁠actual falleció en Bunia, la capital de la provincia de ⁠Ituri, el 24 de abril, y el virus se propagó después de que su cuerpo fuera trasladado a su ciudad natal, Mongbwalu, cercana al lugar, donde los dolientes se reunieron a su alrededor y lo tocaron ⁠durante el funeral.

MANIFESTANTES INCENDIAN TIENDAS DE CAMPAÑA

Según testigos de Reuters, el jueves por la mañana la ​familia del futbolista Eli Munongo Wangu se negó a darle un entierro ‌seguro, negó que el virus lo hubiera matado y exigió ‌recuperar su cuerpo.

Munongo había jugado en varios equipos locales y era muy conocido en su barrio. ⁠Había sido ingresado en el hospital días antes. Un médico declaró a Reuters que se sospechaba que tenía ébola y que el hospital había tomado muestras para realizar pruebas.

Su madre declaró a Reuters que creía que su hijo había muerto de fiebre tifoidea, no de ébola.

Según Jean-Claude Mukendi, un alto cargo policial que ​coordinaba la seguridad ‌para la respuesta en Ituri, sus familiares, amigos y vecinos se congregaron a las afueras del hospital para recoger su cuerpo y enterrarlo ellos mismos, en contra de las claras instrucciones de que todos los cuerpos debían ser enterrados de forma segura.

Los soldados intentaron calmar los ánimos antes de que interviniera la policía, utilizando gases lacrimógenos y realizando disparos de advertencia ⁠para dispersar a la multitud.

Según Mukendi, la multitud prendió fuego a dos tiendas de campaña equipadas con ocho camas y gestionadas por la organización benéfica médica ALIMA, antes de que llegaran refuerzos del ejército y la policía para controlar la situación.

Las tiendas de campaña quedaron completamente destruidas por el fuego, al igual que un cadáver que iba a ser enterrado ese mismo día. Seis pacientes estaban recibiendo tratamiento en las tiendas y actualmente están siendo atendidos en el hospital, según informó ALIMA en un comunicado.

RASTREO DE CONTACTOS DE PACIENTES

Batakura Zamundu Mugeni, un jefe tradicional local ‌que se encontraba en el lugar, dijo que las autoridades estaban trabajando con los funcionarios de salud para localizar a cualquier paciente que pudiera haber huido, así como a los casos de contacto.

Mukendi atribuyó los disturbios a "jóvenes que no comprenden la realidad de la enfermedad".

La desconfianza y la desinformación obstaculizaron la respuesta a brotes anteriores de ébola en el Congo. Cientos de centros de salud fueron atacados por grupos armados y civiles enfurecidos durante ‌el brote de 2018-2020 en la provincia de Kivu del Norte, que fue el segundo más mortífero registrado con casi 2300 víctimas mortales.

El brote actual, que el gobierno congoleño declaró el viernes, es ya el tercero más grande registrado, ‌con 160 muertes sospechosas ⁠de un total de 670 casos sospechosos, según datos del ministerio de Salud de la RDC publicados el jueves.

La selección nacional de fútbol del Congo se vio obligada a ​cancelar los actos de preparación para el Mundial que iban a celebrarse en Kinshasa y, en su lugar, continuará los preparativos en Bélgica para cumplir con las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos, según un portavoz del equipo.

Con información de Reuters