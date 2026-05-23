Conmoción en Hollywood: actor desapareció y creen que pudo haber sido asesinado

Un actor está desaparecido hace varios días.

La noticia sacudió a la industria del entretenimiento y encendió todas las alarmas: un actor de Hollywood fue reportado como desaparecido y, con el correr de las horas, el caso tomó un giro mucho más oscuro.

¿Quién es el actor que está desaparecido?

Se trata de Stewart McLean, cuyo paradero es un misterio desde mediados de mayo. Lo que comenzó como una simple búsqueda ahora es investigado como un posible homicidio, generando conmoción incluso fuera de Canadá.

Stewart McLean fue reportado como desaparecido.

Todo arrancó el 18 de mayo, cuando las autoridades recibieron la denuncia por su desaparición. Según se supo, había sido visto por última vez el 15 en su casa ubicada en Lions Bay, una tranquila zona de la Columbia Británica.

En un primer momento, el operativo estuvo a cargo de equipos de búsqueda locales, pero rápidamente la situación cambió. Con el avance de la investigación, la Real Policía Montada de Canadá detectó elementos que encendieron las alarmas.

Fue entonces cuando intervino el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios, que tomó el control del caso y comenzó a trabajar bajo una hipótesis mucho más grave.

Las pruebas que indican que sería un asesinato

Según informaron oficialmente, existen pruebas que llevan a los investigadores a creer que McLean podría haber sido víctima de un asesinato. Un dato que convirtió la incertidumbre en preocupación total.

Mientras tanto, peritos y especialistas trabajan en la zona junto al Servicio de Identificación Forense, intentando reconstruir los últimos movimientos del actor y determinar qué pudo haber ocurrido.

McLean no era una figura de primera línea en Hollywood, pero sí tenía una carrera en crecimiento. Había participado en producciones como Virgin River y Arrow, además de otros proyectos televisivos.

Su entorno, colegas y seguidores comenzaron a manifestar su preocupación en redes sociales, donde el caso ya genera repercusión internacional.

Por ahora, no hay detenidos ni hipótesis cerradas, pero el cambio de carátula en la investigación deja en claro que el panorama es cada vez más complejo. Lo que empezó como una desaparición terminó transformándose en un caso que mantiene en vilo a toda la industria. Y en Hollywood, cuando una historia toma este rumbo, el final suele ser tan impactante como impredecible.