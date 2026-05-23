Marruecos busca tener listo estadio para candidatura a sede de final Mundial 2030 el próximo año

Marruecos tiene como objetivo terminar el estadio propuesto para la final del Mundial 2030 a finales del año que viene, declaró el sábado un responsable del proyecto.
El estadio de 115.000 localidades, situado cerca de Casablanca, se enfrenta a una fuerte competencia por parte de las sedes de la coanfitriona España. La FIFA aún no ha decidido dónde se celebrará la final del torneo, que también contará con Portugal como organizador.
Nueve meses después del inicio de las obras, el estadio está completado en un 30%, con alrededor del 40% de las gradas construidas, dijo a Reuters Yassir Soussi, director de la agencia nacional encargada de supervisar los proyectos de infraestructura, durante una visita a las obras.
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"Se está trabajando las 24 horas del día en tres turnos para cumplir con el plazo", afirmó.
El estadio, que será el mayor recinto de fútbol del mundo, y sus instalaciones asociadas costarían alrededor de 1.000 millones de dólares, según Soussi. Las autoridades planean conectarlo con Casablanca y Rabat mediante nuevas autopistas y una estación de tren.
El complejo está siendo construido por las empresas marroquíes TGCC y SGTM en un terreno de 150 hectáreas situado entre tierras de cultivo y bosques.
El estadio estará cubierto por un gran techo en forma de tienda inspirado en las tiendas marroquíes y diseñado para dejar pasar la luz natural, mientras que los jardines botánicos cerrados reflejarán la diversidad de los paisajes naturales de Marruecos, explicó el arquitecto Tarek Oualalou.
"El objetivo es desurbanizar la experiencia futbolística", añadió.
Con información de Reuters