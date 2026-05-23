Marruecos busca tener listo estadio para candidatura a sede de final Mundial 2030 el próximo año

FOTO ILUSTRATIVA- Un aficionado de Marruecos con una bandera en el amistoso de su selección ante Paraguay

Marruecos tiene como objetivo terminar el estadio propuesto para ‌la final del ‌Mundial 2030 a finales del año que viene, declaró el sábado un responsable del proyecto.

El estadio de 115.000 localidades, situado cerca de Casablanca, se enfrenta a una fuerte competencia por parte de las ​sedes de ⁠la coanfitriona España. La FIFA aún ‌no ha decidido dónde se celebrará ⁠la final del torneo, ⁠que también contará con Portugal como organizador.

Nueve meses después del inicio de las obras, ⁠el estadio está completado en un ​30%, con alrededor del 40% ‌de las gradas construidas, ‌dijo a Reuters Yassir Soussi, director ⁠de la agencia nacional encargada de supervisar los proyectos de infraestructura, durante una visita a las obras.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Se está trabajando ​las 24 ‌horas del día en tres turnos para cumplir con el plazo", afirmó.

El estadio, que será el mayor recinto de fútbol del mundo, y ⁠sus instalaciones asociadas costarían alrededor de 1.000 millones de dólares, según Soussi. Las autoridades planean conectarlo con Casablanca y Rabat mediante nuevas autopistas y una estación de tren.

El complejo está siendo construido por las empresas ‌marroquíes TGCC y SGTM en un terreno de 150 hectáreas situado entre tierras de cultivo y bosques.

El estadio estará cubierto por un gran techo en forma de tienda inspirado ‌en las tiendas marroquíes y diseñado para dejar pasar la luz natural, mientras que los ‌jardines botánicos ⁠cerrados reflejarán la diversidad de los paisajes naturales de Marruecos, explicó ​el arquitecto Tarek Oualalou.

"El objetivo es desurbanizar la experiencia futbolística", añadió.

Con información de Reuters