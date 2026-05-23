Russell gana la carrera sprint de Montreal mientras Antonelli termina furioso

El británico George Russell ganó el sábado la carrera sprint del Gran Premio de Canadá desde la pole position, mientras que el líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, terminó tercero y denunció una jugada sucia de su compañero de equipo en Mercedes.
Lando Norris, actual campeón del mundo con McLaren y ganador de la anterior carrera sprint en Miami, quedó segundo tras 23 vueltas al Circuito Gilles Villeneuve.
La segunda victoria de Russell en un sprint esta temporada redujo la ventaja de Antonelli a 18 puntos, con el italiano de 19 años furioso después de que los dos pilotos de Mercedes casi chocaron en su lucha por el liderato.
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El jefe del equipo, Toto Wolff, intervino y le dijo a Antonelli que "se concentrara en pilotar, por favor, y no en quejarse por la radio", después de que el italiano denunció que Russell lo había empujado fuera de la pista y merecía una sanción.
(Texto de Alan Baldwin en Londres; edición de Andrew Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)