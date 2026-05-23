El fenómeno no para de crecer: Un Verano lanza "Una Herida y Un Adiós" tras agotar The Roxy

Un Verano (Foto: gentileza prensa).

La escena del nuevo pop rock argentino tiene un nuevo faro y se llama Un Verano. Tras colgar el cartel de sold out en su reciente show en The Roxy Live, la banda liderada por el fenómeno de TikTok, Alejo Zurita, redobla la apuesta con el lanzamiento de su nuevo sencillo: Una Herida y Un Adiós. Se trata de una obra profunda, atravesada por la pérdida, el desgaste emocional y la valentía de soltar cuando el amor deja de ser refugio.

El tema, que combina con precisión la sensibilidad melódica del pop, el intimismo del indie y la inconfundible herencia del rock nacional, explora el costado más vulnerable del grupo. Entre llamadas de madrugada, recuerdos rotos y despedidas que se tornan inevitables, la canción encuentra su potencia en la honestidad cotidiana. "Se te hizo tarde y ahora no quiero tu perdón", reza una de las líneas más potentes de este estreno, conectando directamente con el pulso de una generación que prefiere la crudeza de la realidad antes que el autoengaño.

Un estreno con mística en vivo y proyección internacional

Los fanáticos que asistieron al show en Palermo tuvieron el privilegio de escuchar el tema en exclusiva antes de su llegada a las plataformas digitales. La reacción inmediata del público en The Roxy no hizo más que anticipar lo que ya es una certeza: la canción marca el inicio de una nueva y madura etapa artística para la banda.

El lanzamiento no vino solo; llegó acompañado por un videoclip de alta factura estética que expande el imaginario emocional de la letra y consolida la identidad visual que el quinteto viene puliendo paso a paso.

Un Verano es el punto de encuentro de cinco talentos clave de la escena emergente local: Renzo Luca (guitarra y producción), La Duke (guitarra), Gero Peguino (batería), Patricio Milán (bajo) y el carismático Alejo Zurita en la voz principal.

El reconocimiento de la industria no tardó en llegar para apuntalar este presente arrollador. Con dos nominaciones a los Premios Gardel 2025 —compitiendo en las categorías de Mejor Álbum Pop Rock y Mejor Canción Pop Rock—, Un Verano deja de ser una promesa para consolidarse como uno de los proyectos con mayor proyección dentro del mapa de la música en español. El termómetro de las redes y las calles no miente: el fenómeno recién empieza.