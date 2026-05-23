Irak nombra a excapitán Mahmoud presidente de la federación antes de su regreso al Mundial

Younis Mahmoud, del equipo iraquí Erbil, reacciona durante el partido de la Copa AFC contra el FC Istiklol de Tayikistán en Al Wakra.

Por Ashraf ​Hamed Atta

23 mayo (Reuters) - Irak eligió el sábado al ‌excapitán de la ‌selección Younis Mahmoud como presidente de su federación de fútbol, otorgando a uno de sus jugadores más emblemáticos un cargo de liderazgo ​semanas antes ⁠del regreso del país ‌al Mundial tras una ⁠ausencia de ⁠40 años.

Mahmoud obtuvo 38 votos, derrotando con holgura al titular Adnan ⁠Dirjal, que había presidido ​la federación desde ‌2021 y recibió ‌20.

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Mahmoud, de 43 años, capitaneó ⁠a Irak a su primer título de la Copa de Asia en 2007, ​marcando ‌el gol de la victoria en la final y terminando como máximo goleador y mejor jugador ⁠del torneo.

Jugó como profesional en Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, y ganó tres veces la Bota de Oro de la ‌liga qatarí.

Irak se aseguró su plaza en la fase final del próximo mes en Estados Unidos, Canadá y México al ‌vencer a Bolivia en una repesca intercontinental y en la ‌fase ⁠inicial se enfrentará a Francia, Senegal y Noruega ​en el Grupo I.

Con información de Reuters