Magnate del sector energético Riquelme confirma intención de presentarse a presidencia Real Madrid

Enrique Riquelme, aspirante a la presidencia del Real Madrid, asiste a un foro económico.

El ​magnate de las energías renovables Enrique Riquelme confirmó el sábado que se presentará a la elección por la presidencia del Real Madrid, ‌lo que supone el ‌primer desafío en más de dos décadas al dominio de Florentino Pérez sobre el club de fútbol más rico del mundo.

Pérez, de 79 años, convocó el 12 de mayo a elecciones a pesar de que aún le quedaban dos años de mandato.

Su decisión se produjo tras una segunda temporada consecutiva sin títulos para el club, que ostenta el récord ​de 15 coronas de ⁠la Liga de Campeones. El Barcelona conquistó LaLiga por segundo año ‌seguido.

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La temporada también se vio empañada por las peleas ⁠entre los jugadores del Madrid y el ⁠repentino despido del entrenador Xabi Alonso.

"Le pido a los socios que no tengan miedo, que tengan valentía para escucharnos (...) El nuestro es un proyecto ⁠pensando en el corto, en el medio y en el largo ​plazo", dijo Riquelme el sábado, según lo citó ‌la prensa española.

"Van a ver un ‌proyecto que les va a encantar, hoy es un día para ⁠poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar por el mejor proyecto", agregó.

Riquelme acudió en persona a presentar su documentación en las instalaciones del club en Valdebebas, al noreste del centro de Madrid.

La Comisión ​Electoral del ‌Madrid examinará su documentación el domingo y, si se considera válida, confirmará oficialmente su candidatura y fijará la fecha de las elecciones, que se espera que tengan lugar el 7 de junio.

Riquelme comunicó el jueves a la junta directiva del Madrid ⁠su intención de presentarse y, según las normas electorales, tenía hasta el sábado para tomar una decisión definitiva.

Riquelme fundó Cox Energy en 2014 para especializarse en energía solar en Europa y Latinoamérica, consiguiendo importantes proyectos en Chile, México y España.

Riquelme tuvo que cumplir los exigentes requisitos establecidos en los estatutos del Madrid, endurecidos durante la presidencia de Pérez.

Los candidatos deben ser españoles, socios ‌del club desde hace al menos 20 años y aportar personalmente una garantía bancaria por valor del 15% del presupuesto del club.

Para la temporada 2025-26, esa garantía asciende a 187,2 millones de euros (217,19 millones de dólares), basada en el presupuesto récord de gastos del Madrid de 1.248 millones de ‌euros.

Riquelme la obtuvo a través del Andbank, con sede en Cataluña, según una fuente con conocimiento del asunto.

Pérez, quien según Forbes ha amasado una fortuna de ‌6.800 millones de ⁠dólares como presidente del grupo constructor ACS, ha dirigido al Madrid en dos etapas desde el año 2000, cuando ​derrotó a Lorenzo Sanz. Regresó como único candidato en 2009 y desde entonces ha ganado cinco elecciones consecutivas sin oposición.

(1 dólar = 0,8619 euros)

Con información de Reuters