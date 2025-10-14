Casas modulares: las viviendas baratas y de rápida instalación que se pueden comprar en Mercado Libre

En Mercado Libre las viviendas prefabricadas van entre los US$18.000 y los US$108.000

En medio de los elevados costos de construcción, cada vez más personas eligen las casas modulares. Se trata de una opción más económica y perfecta para una mudanza rápida, ya que vienen armadas y pueden instalarse en menos de un día.

El boom de las casas modulares en Mercado Libre: qué son y cómo se instalan

Las casas modulares se construyen por módulo, suelen ser de hormigón o acero y cuentan con una gran capacidad de aislación térmica. Pueden utilizarse para diferentes fines, ya sea como una vivienda permanente, una casa de fin de semana, oficina, consultorio o incluso para alquilarse en zonas turísticas. Habitualmente los compradores pueden elegir el estilo, el tamaño y formas de distribución de los ambientes.

A diferencia de las casas prefabricadas, el proceso de producción de las viviendas móviles no tarda más de seis meses y algunas se instalan en menos de 24 horas. Solo se necesita un terreno propio y que la edificación cumpla con los códigos establecidos de construcción.

Además de ser económicas, unas de sus grandes ventajas es que son viviendas transportables, por lo que luego podrían reubicarse en otra localidad. Entre sus cualidades se destaca que son más amigables con el medioambiente que una convencional, ya que no generan la misma cantidad de residuos y se utiliza agua de lluvia para su producción.

¿Cuánto sale una casa modular en Mercado Libre?

Las casas móviles se pueden encontrar en Mercado Libre o adquirir directamente con sus fabricantes. En la plataforma, las viviendas publicadas oscilan entre los US$18.000 y los US$108.000, el precio depende de la cantidad de habitaciones y los materiales elegidos para fabricarla.

Una empresa ofrece el metro cuadrado de las casas prefabricadas a $1.372.000

De las diferentes opciones de la plataforma, se destaca la propuesta de viviendas modulares de Condor House que ofrece el metro cuadrado por $1.372.000, se pueden producir de 20, 30 y 40 metros cuadrados. Entre sus principales características se destacan que: