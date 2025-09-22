La casa prefabricada que genera furor y se instala en 24 horas

La casa prefabricada que está lista en 24 horas.

Las tiny houses están ganando cada vez más espacio en Argentina ante el alto costo de la vivienda propia y en ese contexto una propuesta que se destaca en Capital Federal es la Tiny FOD Módulo Habitable.

Este modelo de casa prefabricada tiene un precio de $22.941.466 para sus 19 metros cuadrados, el costo por metro cuadrado alcanza los $1.207.445, ubicándola en un segmento premium del mercado.

Lo que la hace especial es que llega completamente lista para instalarse en cualquier terreno propio, pudiendo utilizarse como vivienda principal, casa de fin de semana, oficina, consultorio o incluso para alquilar en zonas turísticas.

Una de las cosas que más sobresalen de esta casa es que la instalación toma menos de 24 horas, lo que promete una solución rápida y práctica para quienes buscan flexibilidad.

Las características de la Tiny FOD

A diferencia de las casas prefabricadas convencionales o contenedores reciclados, la Tiny FOD está diseñada desde cero, empleando materiales y dimensiones pensadas para maximizar la resistencia y la ligereza. Sus medidas exteriores son exactas: 5,91 metros de largo, 2,40 metros de ancho y 3,20 metros de alto.

La estructura incluye paredes con paneles de poliestireno expandido, pisos de vinílico símil madera y una puerta ventana corrediza de aluminio línea Módena 90. Además, posee instalación eléctrica reglamentaria embutida, tomas para usos generales, conexión para aire acondicionado y salida de emergencia, lo que garantiza funcionalidad y seguridad desde el primer momento.

Un detalle práctico es que el módulo cuenta con huecos en las esquinas para colocar ruedas de andamio, facilitando su traslado en depósitos o espacios donde no puede ingresar una grúa. Esto hace que la movilidad y manipulación sean mucho más sencillas que en otras opciones del mercado.

La rapidez de instalación es una de las grandes ventajas que ofrecen estas viviendas compactas. En un solo día se pueden colocar, algo totalmente opuesto a llevar adelante la construcción de una casa desde cero. Además, su mantenimiento es de bajo costo y existe la posibilidad de personalizarlas según la función que se les quiera dar, lo que suma versatilidad para distintos usos.

La Tiny FOD se presenta como un módulo moderno y listo para habitar, ideal para quienes buscan practicidad sin resignar diseño ni comodidad. Puede funcionar como vivienda permanente, espacio de trabajo, consultorio o como una unidad adicional dentro de un terreno familiar, abriendo nuevas alternativas para el mercado inmobiliario local.