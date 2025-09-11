Casas contenedores: qué son y cuánto cuestan en septiembre del 2025

Los especialistas recomiendan verificar que estas casas cumplan con todas las normativas antes de comprarlas.

En la búsqueda constante de alternativas más amigables con el medio ambiente, las casas contenedores se presentan como una opción innovadora y cada vez más popular. Estas viviendas aprovechan containers marítimos reciclados para crear espacios habitables ecológicos, que incluso se pueden adquirir a través de plataformas online como Mercado Libre.

Estos contenedores, originalmente diseñados para transportar mercadería en barcos, reciben una nueva vida al transformarse en hogares para personas y familias. Entre sus ventajas más destacadas se encuentran la rapidez en su entrega, ya que pueden estar listas en menos de seis meses, y su estructura de acero que garantiza resistencia y durabilidad frente a condiciones climáticas adversas.

Además, estas casas son transportables y permiten la incorporación de módulos adicionales, lo que facilita su ampliación cuando sea necesario. Otro punto a favor es que su peso es menor en comparación con las viviendas tradicionales de hormigón o acero convencional, lo que simplifica su traslado e instalación.

No obstante, especialistas del sector alertan sobre ciertas limitaciones. Lucas Salvatore, presidente de Idero, señaló que “es una cáscara de metal que refleja el sol, en la que entra agua, acumula calor, que estructuralmente no está aprobado ni verificado por normas de cálculo, por lo que usarlo como casa no es un buen destino”.

Por otro lado, empresas como Dice Containers, que fabrican casas contenedor en Argentina, explican que aunque muchos modelos no cumplen con los códigos urbanísticos, existen opciones que sí respetan las normativas locales. El ingeniero José A. Vives, dueño de la fábrica, aclaró: “Si el contenedor se utiliza flaco y largo como viene del puerto, no se respetan las medidas mínimas interiores. En nuestro caso, cumplimos todas las normativas municipales argentinas, por lo tanto, sí existen casas contenedores aptas para habilitación municipal”.

Cuál es el precio de las casas contenedores en septiembre del 2025

En cuanto a los precios, Mercado Libre ofrece una amplia variedad de casas contenedor que van desde $11.000.000 hasta $46.800.000, y en dólares los valores oscilan entre US$19.000 para unidades de 15 m² y US$108.000 para casas de 60 m² con tres ambientes.

Desde Dice Containers, detallan modelos como una vivienda estándar de 90 m², con cinco ambientes y dos baños, que se vende por US$65.381. Esta casa incluye revestimiento térmico interior de lana de vidrio, instalación eléctrica embutida y conexiones de agua. También hay opciones más accesibles, como una casa de 60 m², cuatro ambientes y un baño a US$44.465, o una de 30 m² con dos ambientes por US$26.740.

Además, estas casas se pueden adquirir mediante financiamiento, siendo aptas para créditos del Banco Hipotecario. Los fabricantes también ofrecen servicios de traslado e instalación en el terreno elegido, lo que facilita aún más la compra y puesta en marcha del hogar.