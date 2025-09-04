Cómo participar de las subastas de propiedades en CABA:

Para quienes buscan propiedades en la Ciudad de Buenos Aires a precios accesibles, durante septiembre se van a desarrollar distintas subastas públicas de departamentos en diversos barrios porteños.

Las llevarán adelante el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) bajo la modalidad online. Para ello hay que registrarse previamente en los sitios oficiales, ya sea en la página “subastas” del Banco Ciudad o en “venta de bienes inmuebles” de AABE, según quién realice cada remate.

Subastas de AABE

San Nicolás: El 17 de septiembre a las 14 se rematará un inmueble ubicado en el segundo piso de un edificio de oficinas en Lavalle 605/33. Consiste en un ambiente único con un mueble divisorio, biblioteca, posee dos grandes ventanas al pulmón del edificio y baño completo. Cuenta con un equipo de AA instalado. El cierre de inscripción a la subasta se realizará el día 10 de septiembre a las 12 . El precio base es de US$35.070 y tiene una superficie total de 30,46 m² .

Balvanera: Sobre la calle Valentín Gómez 2960/62 y 64 se subastará una propiedad compuesta por planta baja, subsuelo, y dos niveles superiores, que cuenta con una superficie cubierta de 938,35 m². La edificación de la Planta Baja ocupa el lote completo, contando con un pequeño patio en el contrafrente. El remate se realizará el jueves 25 de septiembre a las 14 con un precio base de US$748.305.

Subastas del Banco Ciudad

Chacarita : Se rematará un departamento ubicado en planta baja al frente en Forest 1146/48. Consta de living-comedor con cocina integrada, toilette, dormitorio en suite con vestidor y balcón-terraza delantero semicubierto. Tiene una superficie total de 55,4 m² y un precio base de US$60.044,18 , con un depósito en garantía de US$1.801,32 . La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 12:15 .

Villa del Parque : Por US$57.157,09 , se rematará un departamento en calle Concordia 2189/91 implantado al frente del terreno con entrada independiente.La unidad se desarrolla en planta baja y primer piso ; se ingresa a un living con salida al patio con lavadero bajo escalera y techo rebatible de aluminio, y cuenta con terraza. Tiene una superficie total de 124,31 m² . La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 12 .

Almagro: En Mario Bravo 345/49, se subastará un departamento en planta baja al cual se accede por un pasillo común descubierto. Posee living-comedor, desde el cual se accede al patio y al dormitorio, este último a su vez es paso para el ingreso al baño y a la cocina. Con una superficie total de 27,85 m², el precio base es de US$20.100 y la subasta se realizará el 17 de septiembre a las 13.

Caballito : En la calle Yerbal 655/57 , próximo a la estación Caballito, se subastará un departamento ubicado en el 8° piso al contrafrente. Consta de dos dormitorios, living, cocina lavadero, hall de distribución, baño completo, terraza y balcón. Con una superficie total de 67 m² y un precio base US$69.680, la subasta se realizará el 17 de septiembre a las 13:45 .

Montserrat: En la calle México 1286, se subastará un departamento ubicado en el primer piso con balcón al frente. Consta de estar dormitorio desarrollador en un ambiente, cocina separada y baño completo. Tiene una superficie total de 27,87 m² y un precio base de US$26.130. La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 10:45.