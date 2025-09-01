El barrio CABA con mejor calidad de vida, según un estudio.

Un informe académico realizado por la Universidad Nacional de La Plata y publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo reveló que Colegiales es el barrio con mejor calidad de vida dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pesar de estar ubicado entre dos zonas muy pobladas y dinámicas como Palermo y Belgrano, Colegiales mantiene un ritmo de vida tranquilo y una identidad propia que lo destaca.

El estudio evaluó diversos factores clave para definir la calidad de vida, tales como el acceso a espacios verdes, la oferta cultural, la infraestructura, la seguridad y los servicios disponibles. Gracias a estos elementos, Colegiales se posicionó en lo más alto del ranking porteño, superando a otros barrios más conocidos por su auge comercial o turístico.

Este barrio se caracteriza por sus calles adoquinadas, la predominancia de casas bajas y una gran cantidad de espacios públicos que invitan a la vida social, como plazas y paseos adornados con murales. Además, posee una fuerte presencia de medios, productoras, talleres artísticos, cafés y bares, junto con una movida gastronómica en crecimiento que atrae tanto a jóvenes como a familias que valoran un entorno de calidad.

Las razones por las que Colegiales es el mejor barrio para vivir en CABA

Amplios espacios verdes y un ambiente urbano tranquilo.

Un estilo arquitectónico con fuerte identidad y patrimonio histórico.

Una vida nocturna activa, con restaurantes, vinerías y bares en auge.

Buen acceso a transporte público y servicios esenciales.

Menor densidad poblacional en comparación con Palermo y Belgrano.

La historia del barrio también aporta valor cultural. En 1887, una disposición gubernamental proyectó un gran parque en la zona para acompañar el crecimiento de la ciudad, anticipando su potencial como espacio verde. Por otro lado, en 1863 el escritor Miguel Cané, conocido por su obra Juvenilia, dio origen simbólico a Colegiales como lugar de retiro para los alumnos del Colegio Nacional, reforzando su identidad educativa y cultural.

Además, el escudo barrial refleja su esencia con símbolos emblemáticos como la estación de tren Mitre, el antiguo molino harinero Minetti y el ex Patronato Español. Estos elementos resumen la historia de un barrio que supo desarrollarse en armonía, sin perder las características que lo hacen único y especial dentro del mapa porteño. Sin dudas, Colegiales se presenta como una opción ideal para quienes buscan calidad de vida en Buenos Aires, combinando tranquilidad, cultura y un entorno que invita a disfrutar cada rincón con calma y autenticidad.