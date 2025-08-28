La zona a metros del Nordelta donde se consiguen departamentos baratos.

Después de la pandemia varias áreas con espacios verdes se posicionan como opciones preferidas para quienes buscan propiedades. Entre ellas, el Camino de los Remeros, en el límite de Tigre, destaca por su fuerte crecimiento, bajo precio y atractivos únicos para quienes quieren alejarse del tránsito habitual.

Esta microzona, ubicada a sólo 10 minutos del Acceso Tigre y a 40 minutos de Palermo, ofrece una conectividad que evita el tránsito pesado que se registra hacia Nordelta por ruta 9 y otros accesos. En apenas 5 kilómetros, ya se desarrollan más de cinco proyectos inmobiliarios que prometen transformar la zona.

Martín Bodas, socio del estudio BMA, responsable del diseño de Remeros Brickell, explicó que “Tigre es un municipio que en los últimos 40 años se dedicó a darle valor al espacio urbano y los desarrollos inmobiliarios que se fueron generando interactúan con la ciudad”. Además, destacó que estos proyectos generan un efecto multiplicador, transformando espacios que antes estaban abandonados en centros de actividad social y económica.

Alan Flexer, gerente de emprendimientos de Narvaez, resaltó la ventaja del corredor: “En otras zonas está muy colapsado el tránsito, pero el atractivo más grande de este camino es que te permite eludir todo el tráfico de Nordelta, por lo que ganás 20/25 minutos a la ida y a la vuelta de Capital”. Actualmente, Narvaez desarrolla Rowers, un barrio cerrado de 10 hectáreas con 166 lotes que se entregarán en diciembre de 2026, con lotes de entre 600 y 1000 metros cuadrados.

La zona se destaca por los bajos precios

Además de la conectividad, la zona ofrece una buena oferta educativa y barrios vecinos que aportan seguridad, como Remeros Beach, Rincón de la Costa y Hacoaj. Remeros Beach, pionero en la zona, cuenta con una laguna artificial de 3,5 hectáreas y ya alberga a 300 familias, con más edificios en construcción y unidades que se venden a un promedio de US$3500 por metro cuadrado.

Uno de los proyectos más destacados es Remeros Brickell, con tres torres de 11 pisos y 321 departamentos, cuyos precios de prelanzamiento oscilan entre US$1800 y US$2000 el metro cuadrado, valores más bajos que en zonas tradicionales como La Boca. Las unidades van desde monoambientes de 40 m² hasta tres ambientes de 80 m², con precios que parten en US$71.460 y llegan hasta US$155.800, con planes de pago que incluyen un 30% inicial y 30 cuotas fijas en dólares.

También sobresale Sunny, un barrio cerrado con 109 townhouses casi terminado, que ofrece unidades de 196 m² a un precio de US$225.000. Por su parte, Grupo Portland avanza con Palmera de los Remeros, un proyecto que incluirá dos edificios de 22 pisos con 140 unidades y un espacio comercial de 1100 m², con una inversión de US$20 millones y precios desde US$160.000.