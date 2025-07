Qué va a pasar con los carpinchos de Nordelta: las medidas tomadas para evitar la superpoblación

Luego de la polémica idea expresada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, que buscaba mudar a los carpinchos a una isla en San Fernando o Tigre por las diversas quejas de vecinas y vecinos del Tigre, el titular de dicha cartera se reunió con diversos técnicos de la Asociación Vecinal Nordelta para buscar soluciones que tengan impacto a corto plazo. Tras la medida anunciada hace días, diversos ambientalistas y expertos criticaron a Daniel Scioli por la propuesta y aseguraron que se trataba de "un disparate, un delirio, de una persona que desconoce los funcionamientos básicos del ecosistema".

"Nos preocupa la situación de los animales y el impacto en las personas. Ya estoy en conversaciones con los organismos públicos implicados para colaborar con la aprobación de una nueva vacuna para la regulación del crecimiento de la población animal, así como en diálogo con los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para colaborar en el análisis e implementación de medidas que tengan impacto en un corto plazo", sostuvo el funcionario tras ser fuertemente criticado.

En el encuentro donde participaron Fernando Brom -subsecretario de Ambiente-, Manuel Kosoy -presidente de la Asociación Vecinal Nordelta- y Tatiana Melfi, vecina y directora de los barrios de la Ciudad, entre otros, Scioli analizó las cifras presentadas por los especialistas. Estos explicaron que existen familias de carpinchos en riesgo, porque viven en lugares cercanos a calles de alto tránsito: en el primer semestre del año, según indicaron, murieron 43 carpinchos atropellados en accidentes de tránsito en Nordelta. Hay cerca de 35 familias diferentes de carpinchos en toda la ciudad.

"Vamos a impulsar el traslado de las tres familias de animales que están en mayor riesgo a una reserva en el Delta, donde podrán vivir en un ambiente seguro. El alto nivel técnico de los profesionales que están trabajando en este tema", señaló. En esa línea, la gestión busca consensuar soluciones técnicas entre el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires e incluso, se abrió un canal de diálogo directo con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, del que depende la Dirección de Flora y Fauna -organismo que aprobó, en diciembre pasado, un plan de manejo de fauna y luego el plan operativo anual para el control del crecimiento de la población de carpinchos en Nordelta-.

Una por una, las medidas del Plan de Manejo de Carpinchos

Según informaron desde la Secretaría, el plan aprobado por los funcionarios bonaerenses incluye la aplicación de una vacuna de efecto anticonceptivo, que comenzó a implementarse a principios de este año. Dicha vacuna ya está autorizada por las autoridades sanitarias, pero implica la colocación de dos dosis, lo que genera algunas dificultades en el programa. Si bien existe una segunda vacuna de única dosis, disponible en Estados Unidos y Europa, hasta el momento no está disponible en el país.

Por su parte, otra de las medidas está relacionada al traslado de las familias de carpinchos que están en situación de riesgo. El mismo se haría una vez aprobado por la Dirección Provincial de Flora y Fauna, organismo que depende de la Dirección de Fiscalización Agropecuaria conducida por la Dra. Marina De Sousa, y bajo control de especialistas del sector público y privado para garantizar el estado sanitario de los animales. Según indicaron, en caso de aprobarse, se haría un monitoreo constante, incluyendo la evolución posterior de los carpinchos trasladados.

"El carpincho no es el invasor, sino el humano (con la construcción de los diversos barrios cerrados sobre los humedales). Las especies no se trasladan como si fueran objetos, o un movimiento de ajedrez. Esto va a seguir ocurriendo porque son especies que viven ahí. Son soluciones mágicas que proponen y que no existen, algo relacionado también con quien dirige la Subsecretaría de Ambiente, un empresario. Lo que hacen es esconder la problemática, Argentina necesita una ley de protección de Humedales para ordenar el territorio, saber dónde están, conocerlos, protegerlos... Los carpinchos, en realidad lo que están haciendo es evidenciar algo que se toma medio caricaturesco, pero que es muy serio: la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de las especies", expresó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Esta última medida, señalan los expertos, puede atentar contra la subsistencia de los carpinchos y también de la naturaleza. "La invasión del humedal se produce a partir de las megaurbanizaciones inmobiliarias inmobiliarias y la hotelería de lujo", agrega Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina Ambiental. Mientras que desde el CONICET y la UBA aseguran que no existe tal "superpoblación", sino que la presencia y el movimiento humano favorece al comportamiento nocturno de la especie.