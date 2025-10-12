Cuál es la ciudad más barata para vivir.

En 2025, la ciudad de Córdoba se posiciona la más económica para adquirir departamentos en los principales centros urbanos argentinos. Según un informe privado difundido por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, el valor promedio por metro cuadrado en la capital cordobesa ronda los US$1371/m², cifra que es un 45 por ciento inferior a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el precio medio asciende a US$2452/m².

Rosario, en la provincia de Santa Fe, ocupa el segundo lugar en cuanto a precios más accesibles. Allí, el costo promedio de los departamentos aumentó un 1,3% en agosto, alcanzando US$1755/m². En lo que va del año, la suba acumulada es del 11,5%. Para dimensionar esos valores, un departamento de dos ambientes y unos 50 m² cuesta aproximadamente US$87.000, mientras que uno de tres ambientes y 70 m² llega a los US$135.000.

En la zona oeste del Gran Buenos Aires (GBA), el precio promedio se ubica en US$1635/m². Esto implica que un departamento de dos ambientes y 50 m² ronda los US$82.000, y uno de tres ambientes y 70 m², los US$117.000. Por su parte, en la zona norte del GBA, el metro cuadrado se cotiza en US$2336, por lo que un departamento medio de dos ambientes tiene un valor aproximado de US$114.000 y uno de tres ambientes, US$175.000.

En CABA, el mercado inmobiliario mantiene el precio más alto del país. En septiembre, el valor promedio de los departamentos subió un 0,1%, situándose en US$2452/m² y acumulando un incremento del 5,5% en 2025. El barrio de Puerto Madero es el más caro, con departamentos a estrenar que alcanzan los US$6701/m², y usados que se cotizan en torno a los US$5923/m².

Cuáles son las ciudades más baratas para alquilar

En cuanto a los alquileres, Rosario lidera como la ciudad más barata para rentar departamentos. Allí, un dos ambientes tiene un precio promedio mensual de $446.342. El barrio más caro para esta tipología es Puerto Norte, con alquileres que llegan a $570.975 mensuales, mientras que las zonas de España y Hospitales ofrecen las opciones más económicas, alrededor de $319.935 al mes.

En Córdoba, el precio medio para alquilar un departamento de un dormitorio se ubicaba en $445.796 en febrero, aunque se estima que actualmente supera los valores de Rosario. Al comparar, los alquileres en Córdoba resultan un 33 por ciento más bajos que en CABA, donde para esa misma tipología el costo mensual alcanza los $682.377. En la capital cordobesa, Las Rosas es el barrio con los alquileres más caros, mientras que San Martín ofrece las opciones más accesibles.

En el Gran Buenos Aires, los precios de alquiler varían según la zona. En la zona oeste, un departamento de dos ambientes se alquila por unos $537.249 mensuales. En la zona norte del GBA, el precio promedio para un dos ambientes es de $659.645 por mes.

Finalmente, CABA sigue siendo la ciudad con los alquileres más elevados del país. En septiembre, el precio de un departamento de dos ambientes subió un 2,3%, situándose en $682.377 por mes. Los monoambientes de 40 m² se alquilan por alrededor de $583.215, mientras que los tres ambientes de 70 m² alcanzan valores cercanos a los $915.882 mensuales.