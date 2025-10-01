El barrio más cool de CABA.

Villa Devoto, uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires, fue destacado por la revista Time Out como uno de los 39 barrios más cool del mundo, ubicándose en el puesto 37 y desplazando a Chacarita del listado. Este reconocimiento se basa en criterios como cultura, comunidad, vida nocturna y gastronomía, entre otros.

Este barrio porteño se caracteriza por su estilo residencial, con casas antiguas y calles adoquinadas que conservan la tranquilidad y el aire de barrio, además de contar con una amplia variedad de árboles que le valieron el apodo de “el jardín de la ciudad”.

Cuánto cuesta vivir en Villa Devoto

En cuanto a la oferta inmobiliaria, los desarrollos alrededor de la Plaza Arenales están orientados a familias locales y suelen ser de alta gama. La zona cuenta con protección histórica (APH36) que limita la altura de los edificios, por lo que las constructoras apuestan a proyectos en calles cercanas que permiten mayor superficie edilicia.

Entre los proyectos destacados se encuentra uno en Concordia al 4100, que iniciará su construcción en octubre de 2025 y se entregará en el primer semestre de 2027. Con una inversión aproximada de US$4,5 millones, ofrecerá unidades de dos y tres ambientes que van desde 42 m² hasta 169 m², con precios que arrancan en US$112.400 para los dos ambientes y llegan a US$394.000 para los tres ambientes más grandes.

Otro emprendimiento con obra avanzada está ubicado en Mercedes al 3400, cerca de la avenida Francisco Beiró. Con una inversión de US$4,5 millones, contará con siete pisos y unidades de tres y cuatro ambientes, además de un penthouse, cocheras y un local apto profesional. Los precios arrancan en US$307.000 para tres ambientes y llegan a US$495.000 para cuatro ambientes. El proyecto ya tiene el 65% de sus unidades vendidas y la entrega está prevista para septiembre de 2026.

Otro proyecto en Cantilo al 4600, en su última etapa de desarrollo, tiene 30 unidades que van desde estudios de 29 m² hasta cuatro ambientes de 331 m², con precios que oscilan entre US$95.700 y US$400.000.

En julio de 2025 comenzó un proyecto en Allende al 3800 con una inversión de US$6 millones y entrega prevista para octubre de 2028. Ofrece unidades desde un ambiente hasta cuatro, con precios entre US$138.900 y US$531.400, incorporando especies nativas para reforzar el verde del barrio.

Los atractivos de Villa Devoto

Villa Devoto experimentó una notable transformación con la llegada de bares y locales gastronómicos de renombre, especialmente en torno a la Plaza Arenales, que se convirtió en un polo de atracción para vecinos y visitantes. Esta plaza se extiende por cuatro manzanas y está rodeada por las calles Bahía Blanca, Mercedes, Nueva York y Pareja, consolidándose como un centro neurálgico del barrio.

Villa Devoto también destaca por su oferta educativa y cultural, además de un centro comercial y un polo gastronómico en constante crecimiento. La conectividad no queda atrás: los ferrocarriles Urquiza y San Martín, junto con avenidas principales como San Martín y Francisco Beiró, garantizan un fácil acceso a otras zonas de la ciudad y al conurbano, destacando además la cercanía a la General Paz.

El barrio vive un auge inmobiliario que se refleja en la gran cantidad de desarrollos en construcción. La demanda proviene principalmente de personas que ya viven en la zona y desean quedarse, así como de compradores del conurbano bonaerense que buscan seguridad y calidad de vida dentro de la ciudad.

Cuánto cuesta vivir en Villa Devoto.