Furor por las casas cápsula inteligentes: se instalan en 48 horas

Las nuevas casas cápsula que son furor en el mundo.

Una nueva propuesta habitacional aterriza en Uruguay con la llegada de casas cápsula que combinan confort, tecnología y sustentabilidad. Los primeros modelos ya están disponibles para visitar en un showroom ubicado en Punta del Este, marcando el inicio de un ambicioso proyecto a nivel local.

El proyecto arrancó con una inversión inicial de US$500.000 destinada a las primeras unidades, que serán fabricadas en China. Sin embargo, la idea a futuro es mucho mayor: instalar en Uruguay un centro de ensamblaje para estas casas y exportarlas a otros países de la región, lo que podría llevar la inversión a US$3 millones, según explicó Marcelo Wertheimer, ingeniero y especialista en desarrollos tecnológicos, uno de los líderes de Welive Latam, la unidad de negocios que impulsará esta propuesta junto con la firma Alianza Renovable.

“Viene todo listo para usar, para que la gente no pierda tiempo. Recibe la casa armada; nosotros ponemos cuatro o seis pilotines, se apoya sobre ellos y listo. Si contamos con stock, en 48 horas tenés tu casa", resumió.

Wertheimer aseguró que el grupo chino asociado está entusiasmado con la posibilidad de establecer una planta en Uruguay para enviar las casas en piezas y armarlas localmente, generando así empleo nacional. "El grupo chino está entusiasmado con la idea de poner una planta junto a nosotros para que las casas vengan despiezadas en contenedores y podamos ensamblarlas acá y generar mano de obra uruguaya", comentó.

Tras un estudio exhaustivo en China, los socios sellaron una alianza con Welive, uno de los conglomerados industriales más destacados de Asia, que cuenta con seis plantas de producción, incluyendo una de 120.000 m², considerada la más moderna del grupo. Este acuerdo les otorga la representación exclusiva de la marca para Uruguay, Argentina y Paraguay.

Cómo son las nuevas casas cápsula

Las casas cápsula se presentan como una solución "llave en mano", con unidades que varían entre 30 m² y 38 m². Están equipadas con piso radiante, aire acondicionado, domótica controlada por voz, cortinas eléctricas blackout, mosquiteros, proyector con pantalla retráctil, cocina completa con heladera y extractor, además de baño completo con inodoro autolimpiante, detalló Wertheimer.

En cuanto a los materiales, estas viviendas cuentan con estructura de acero galvanizado y envolvente de aleaciones de aluminio con pintura fluorocarbonada, lo que las hace resistentes a la corrosión y contaminantes. Además, poseen puerta de acero inoxidable, doble vidrio hermético y un sistema de aislamiento térmico, impermeable, acústico e ignífugo.

La empresa asegura que estas características garantizan una durabilidad mínima de 70 años, con poco mantenimiento y alta resistencia a cualquier tipo de clima. Actualmente, el catálogo ofrece 14 modelos diferentes y el plazo estimado entre la compra y la entrega es de 120 días, aunque podría ser menor. La empresa ya concretó dos ventas en Laguna Garzón, con precios que oscilan entre US$45.000 y US$86.500.

En materia de agua, las casas cuentan con plantas para tratar residuales grises y negras, además de un sistema de purificación por ósmosis inversa para garantizar agua potable segura. Por último, con un enfoque en la conectividad, estas viviendas están diseñadas para ser compatibles con el servicio de Internet satelital Starlink, una ventaja para quienes viven en zonas remotas.