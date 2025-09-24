Cuánto cuesta construir una casa accesible en septiembre de 2025

Después de un año en el que los costos de construcción en Argentina se duplicaron en dólares, la pregunta que muchos se hacen es cuánto cuesta hoy construir una vivienda. Según datos recientes, desde octubre de 2023, los precios acumulados en dólares subieron un 122 por ciento, un impacto directo de la constante devaluación y la inflación.

Para tener una idea más concreta, desarrolladores inmobiliarios consultados indican que el metro cuadrado más económico para construir arranca en US$1300 + IVA, lo que equivale a US$1381. En el caso de casas estándar, el precio promedio es de US$1600 + IVA (US$1768), y para viviendas con materiales de mayor calidad, puede llegar a US$2000 + IVA (US$2210) por metro cuadrado.

Si tomamos como referencia una casa de 100 metros cuadrados, construirla en septiembre de 2025 costaría alrededor de US$138.100 con los valores más bajos. Para una casa estándar, el gasto ascendería a US$176.800, mientras que para una propiedad con materiales premium se estima un costo de US$221.000.

Estos números se comparan con el valor de venta del metro cuadrado de casas usadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en agosto de 2025 se ubicó en US$1759. Por ejemplo, una propiedad de tres dormitorios tiene un precio promedio publicado de US$298.993, mientras que una de cuatro dormitorios ronda los US$493.081, según datos de Zonaprop.

Cuánto aumentó el valor de la construcción el último mes

En cuanto a las subas mensuales, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que en julio de 2025 el índice del costo de construcción en el Gran Buenos Aires aumentó un 1,6 por ciento respecto al mes anterior. Esto se explica por incrementos del 1,5% en materiales, 1,7% en mano de obra y 1,7% en gastos generales.

Por su parte, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECBA) reportó que en agosto de 2025, el costo de construcción en CABA subió un 1,3% mensual, acumulando un 11,4% en el año y un 23,7% interanual. En ese mes, los materiales aumentaron 1,4%, la mano de obra 1,1% y los gastos generales 1,6%, llevando el costo del metro cuadrado a $1.235.735 en total.