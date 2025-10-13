Casas prefabricadas en Mercado Libre: son más baratas que una convencional y están listas para habitar

En medio de los altos costos de las propiedades, en el último tiempo las casas modulares se volvieron furor alrededor del mundo y Argentina no es la excepción. Cada vez hay más opciones de viviendas prefabricadas que son económicas y de fácil instalación, ideales para quienes buscan cumplir el sueño de obtener una casa propia.

Se encuentran en Mercado Libre: cómo son las casas prefabricadas móviles

Conocidas también como "casas containers", las viviendas se caracterizan por tener tiempos de construcción que no superan los seis meses y por ser mucho más económicas que propiedades convencionales ofreciendo la posibilidad de que muchas más personas puedan obtener su propio hogar. En Mercado Libre las viviendas publicadas oscilan entre los US$18.000 y los US$108.000, todo depende de la cantidad de habitaciones y los materiales elegidos para su producción.

En Mercado Libre las viviendas prefabricadas van entre los US$18.000 y los US$108.000

Además de encontrarse en la plataforma de e-commerce, se pueden adquirir directamente a sus fabricantes. Algunos sitios, como ofrecen viviendas de 30 metros cuadrados por US$31.308. Suelen ser edificaciones mucho más livianas que las convencionales de hormigón y se le pueden agregar módulos adicionales para ampliarlas siempre que se necesite. Además de sus valores económicos, estas propiedades son aptas para comprar con un crédito hipotecario de ciertos bancos.

"Tiny House": la casa modular que se pueden comprar en Mercado libre

De las diferentes opciones de la plataforma, se destaca la "Tiny House", un módulo habitacional de 16 metros cuadrados que cuesta $12.350.000. Su gran cualidad es que su instalación lleva solo 24 horas. La propiedad llega completamente para instalarse en un terreno propio y, una vez colocada, su comprados ya la puede habitar.

Entre sus diferentes características se encuentran:

Sus medidas exteriores son exactas: 5,91 metros de largo, 2,40 metros de ancho y 3,20 metros de alto .

. Paneles están hechos de paneles de poliestireno expandido y sus pisos son de vinílico símil madera.

y sus pisos son de vinílico símil madera. Cuenta con dos ventanas corredizas (el lugar se puede elegir).

Instalación eléctrica reglamentaria por cañería

Posee baño con ducha, inodoro, lavamanos y cocina con bajo mesada, alacena y bacha.

La Tiny House queda instalada en solo 24 horas

Se puede usar como vivienda principal, pero muchos la deciden utilizarla como una casa de fin de semana, oficina, consultorio o incluso para alquilar en zonas turísticas.