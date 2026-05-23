Las uñas definitivas que van a brillar este otoño-invierno 2026: prolijas y sofisticadas.

Hay un diseño de uñas que va a ser furor este otoño-invierno 2026 y que ya se está viendo mucho en redes sociales de moda como Pinterest. Se trata de un diseño audaz, original y que se lleva todas las miradas. Además, sus colores son muy otoñales.

Durante el otoño y el invierno, los tonos tierra cobran fuerza. Si ya te aburriste del marrón liso y querés apostar por un diseño, este te puede inspirar. Se trata de las Bambi Nails (uñas bambi), una reversión del típico animal print de leopardo, pero con el estampado del pelaje de los ciervos.

"Bambi Nails, el nuevo estampado animal estrella. Este estampado, que lo vemos en todos lados (como ropa, accesorios, bolsos), también va a estar muy fuerte en las uñas", cuenta Tania Garay, la creadora del video.

Bambi Nails: cómo usarlas este otoño 2026

Las Bambi Nails no solo llaman la atención por su estampa, sino también por la cantidad de formas en las que se pueden adaptar según el estilo de cada una. Desde versiones más jugadas hasta opciones sutiles, hay variantes para todos los gustos.

1. En todas las uñas

Para las que quieren apostar de lleno a la tendencia, llevar el estampado en todas las uñas es la opción más impactante. Es un diseño que no pasa desapercibido y que eleva cualquier look, incluso los más básicos. Ideal para quienes buscan un nail art protagonista.

2. En algunas, intercaladas con uñas lisas

Si preferís algo más equilibrado, podés intercalar el diseño con uñas lisas en tonos tierra. Por ejemplo, sumar el print en una o dos uñas y dejar el resto en marrón, nude o caramelo. Es una forma más sutil de incorporar la tendencia sin perder el toque original.

3. En francesitas

Para una versión más delicada, las Bambi Nails también se pueden llevar en formato francesita. En lugar de la clásica línea blanca, se reemplaza por el estampado en las puntas. Es una opción elegante y moderna, perfecta para quienes buscan algo distinto pero discreto.