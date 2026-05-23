Alerta en Telefe ante la confesión de una de sus figuras: "Incomodidad"

Telefe entró en estado de alerta.

La interna en A la Barbarossa sumó un nuevo capítulo y tuvo como protagonistas a dos de sus figuras más fuertes: Georgina Barbarossa y Mariana Brey.

La frase de Barbarossa que estalló la polémica

Todo se desató en la previa de los Premios Martín Fierro, cuando la conductora sorprendió al revelar públicamente que prefería que el galardón a mejor panelista se lo llevara Analía Franchín. Todo esto con la periodista a fin al gobierno al lado y que también había sido nominada a la misma terna.

La frase no pasó desapercibida y generó un clima incómodo en el programa. Durante varios días, el silencio dominó la escena, pero finalmente Brey decidió hablar y contar cómo vivió ese momento que rápidamente se volvió tema en todos los programas.

Mariana Brey se enojó con Georgina Barbarossa.

¿Qué dijo Mariana Brey sobre esta polémica?

“Generó incomodidad”, reconoció, sin rodeos, dejando en claro que la situación no le resultó indiferente. Sin embargo, buscó bajarle el tono al conflicto.

Lejos de alimentar una pelea, la panelista aclaró que no hubo enojo y que todo quedó en una diferencia de opiniones. “Esa es su opinión y la respeto”, explicó.

Además, reveló que el tema se habló puertas adentro y que lograron aclararlo rápidamente. “Al día siguiente lo conversamos en el programa”, contó, dando a entender que no quedó nada pendiente.

En ese sentido, Brey hizo una distinción que no pasó desapercibida. “Dolor es un montón, fue incomodidad”, sostuvo, marcando el límite entre una molestia pasajera y un conflicto real.

También dejó en claro su presente laboral, despejando cualquier tipo de especulación sobre su continuidad. “Estoy muy contenta con el canal, tengo contrato hasta fin de año”, afirmó.

Por último, eligió cerrar con una reflexión que sonó a mensaje interno. “Hay que aprender a convivir con las diferencias”, dijo, en una frase que resume el espíritu de lo ocurrido.

Lo que empezó como un comentario al pasar terminó instalando una tensión inesperada. Aunque públicamente el tema parece cerrado, en la televisión esas pequeñas incomodidades suelen dejar huella. Veremos si dentro de unos meses termina confirmando que seguirá o da un paso al costado por este altercado.