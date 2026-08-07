Una ola de calor en el noreste de China sorprende a los turistas que buscaban un tiempo más fresco

La gente disfruta de las aguas poco profundas en un parque playero en medio de una alerta naranja por ola de calor en Dalian, provincia de Liaoning

Por Liz Lee y ​Shubing Wang

DALIAN, 7 ago (Reuters) - Miles de turistas acudieron en masa a la costa del noreste de China en busca de ‌frescor, pero se encontraron con ‌que hacía aún más calor que en sus lugares de origen, ya que una ola de calor azota la región.

A lo largo de la playa de guijarros del parque Fujiazhuang, en Dalian —una ciudad famosa por su marisco fresco y las vistas de la costa del mar Amarillo—, el viernes se podían ver en el agua ​a bañistas de todas ⁠las edades en flotadores de colores vivos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

China ha sufrido olas de ‌calor cada vez más frecuentes en los últimos ⁠años debido al impacto del cambio climático. ⁠La última ola de calor ha atravesado el noreste de China y ha batido récords en la cercana península de Corea, lo que ⁠ha llevado a Corea del Sur a declarar una emergencia.

El viernes, ​primer día de otoño según el calendario agrícola ‌chino, Dalian registró una temperatura máxima ‌de 37 grados Celsius. Esto supone casi 10 grados Celsius ⁠por encima de la media máxima de agosto, según los datos del servicio meteorológico nacional correspondientes al periodo de 1981 a 2010.

"Al principio pensábamos que en Dalian haría más fresco, ya que está ​en el ‌noreste. Pero ha resultado hacer más calor que en Shanxi, de donde somos", dice una mujer de 44 años y madre de dos hijos, que se identificó con el apellido Miao, refiriéndose a su provincia natal, situada en el ⁠interior, al oeste de Pekín.

Cao, un jubilado de 62 años que había llevado a su nieto a la playa, comentó que el verano en Dalian no era como lo recordaba.

"Este año hace mucho más calor de lo habitual. En años anteriores se estaba muy a gusto y la brisa marina era fresca. Este año, el sol se nota un poco ‌abrasador, hace un calor especial".

La Corporación Estatal de Redes Eléctricas de China (State Grid Corporation of China) señaló esta semana que las altas temperaturas habían elevado la demanda de electricidad a niveles récord en el norte, noreste y este de China, ya que los residentes estaban poniendo ‌el aire acondicionado a toda potencia.

"En veranos anteriores, normalmente nos bastaba con el aire acondicionado durante solo dos semanas, y a veces ni siquiera lo ‌necesitábamos", comentó Feng, ⁠de 57 años, en un lugar junto al mar donde los lugareños se lanzan al agua desde un ​trampolín metálico. "Pero este año ya no podemos más y tenemos que usar el aire acondicionado. Es imprescindible".

Con información de Reuters