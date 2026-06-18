Florencia Peña protagonizó un momento tenso al aire tras anunciar una fake news sobre el fallecimiento de Jorge Messi.

Florencia Peña protagonizó un momento tenso al aire en Luzu TV tras anunciar el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, papá de Lionel Messi, en vivo. Por supuesto, la noticia resultó ser completamente falsa y luego de comunicar la fake news, Florencia optó por pedir disculpas por el incidente. Ante esto, la familia Messi publicó un comunicado sobre los hechos.

Durante la transmisión, la producción le informó a Florencia que la noticia era falsa y que no había sido confirmada por ningún medio. Tras recibir la aclaración, la actriz expresó: “Me lo tiraron por acá pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Pedimos disculpas”.

Luego de lo ocurrido, la familia Messi decidió compartir un comunicado a través de las redes sociales: “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Asimismo afirmaron: “La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

La reacción de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Luego de realizar su primer gol en el debut de la selección argentina contra Argelia en el Mundial 2026, el jugador reveló la causa del momento emotivo que vivió en la cancha: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”.

Asimismo en sus declaraciones también reconoció el firme respaldo brindado por la delegación nacional en este momento: "Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien".

