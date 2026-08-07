Líder de Iglesia armenia va a juicio en medio de pulso con el Gobierno y tensiones con Rusia

Comienza el juicio penal contra el obispo principal de Armenia en medio de tensiones entre el Estado y la Iglesia.

Armenia inició el viernes el juicio contra el jefe de su antigua Iglesia Apostólica ‌y seis altos cargos ‌eclesiásticos por desobedecer una orden estatal, en lo que supone la última medida en el enfrentamiento con el Gobierno, que acusa al líder eclesiástico de tener vínculos con espías extranjeros.

Sin embargo, la primera sesión del juicio concluyó rápidamente después de que ​el juez se ⁠recusara del caso, según informaron los medios armenios. ‌No se facilitó información sobre cuándo podría ⁠reanudarse el juicio.

El primer ⁠ministro, el prooccidental Nikol Pashinyan, ha pedido en repetidas ocasiones la dimisión de Catholicos Karekin II, que dirige la ⁠Iglesia desde 1999 y ha criticado con ​dureza al gobernante y sus políticas.

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Reelegido en ‌junio, Pashinyan ha acusado a ‌la Iglesia Apostólica, sin presentar pruebas, de actuar ⁠como representante de potencias extranjeras, concretamente de Rusia. Karekin y la Iglesia niegan esas acusaciones.

El juicio debía examinar los cargos contra Karekin y los ​seis clérigos ‌por haber incumplido supuestamente una orden judicial civil que restablecía de forma temporal en su cargo a un obispo al que la Iglesia había expulsado del sacerdocio. Se enfrentan ⁠a una pena de hasta dos años de prisión si son declarados culpables.

Sin embargo, la vista se interrumpió después de que el único juez presente declarara que no podía continuar porque, en su día, había obtenido su licencia para ejercer como abogado gracias al letrado ‌que representa al líder eclesiástico, según informaron el canal de televisión A1+ y otros medios.

El caso supone el mayor desafío legal hasta la fecha para la dirección de la Iglesia Apostólica, una poderosa institución en ‌Armenia, país cuya adopción del cristianismo se remonta al año 301 d.C.

Se produce en medio de tensiones cada ‌vez más intensas ⁠entre la Iglesia y el Estado en torno al liderazgo de Pashinyan y ​su gestión de las negociaciones de paz con Azerbaiyán tras una serie de guerras que se remontan a los años 80.

(Editado en español por Carlos Serrano)