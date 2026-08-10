Liverpool refuerza su defensa con el fichaje de uruguayo Araujo, que llega cedido desde el Barça

Ronald Araujo del FC Barcelona celebra el primer gol de su equipo ante Rayo Vallecano

El ​Liverpool anunció el lunes el fichaje del defensa uruguayo Ronald Araujo, procedente del Barcelona, en calidad de ‌cedido para toda la ‌temporada.

La prensa británica informó que el acuerdo incluye una opción de compra del jugador, de 27 años, por unos 47 millones de libras (63,48 millones de dólares).

Araujo llega en un momento en el que el Liverpool se enfrenta a crecientes problemas defensivos.

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Joe Gómez sufrió una lesión ​muscular en el ⁠primer partido de pretemporada del club, mientras que el ‌joven central Giovanni Leoni se está recuperando ⁠de una lesión en el ⁠ligamento cruzado anterior.

El defensa central Jeremy Jacquet también se está recuperando de una lesión, lo que deja al capitán Virgil ⁠van Dijk, de 35 años, como el único ​defensa central veterano del Liverpool en ‌plena forma.

"Creo que ha sido ‌el fichaje ideal para mí en esta etapa de ⁠mi carrera. Creo que era un paso que tenía que dar", declaró Araujo en un comunicado. "En cuanto supe del interés del Liverpool, todo se puso en ​marcha muy, ‌muy rápido".

Las opciones del club en el lateral derecho también se han visto mermadas. Conor Bradley sigue recuperándose de una grave lesión de rodilla, mientras que Jeremie Frimpong sufrió una temporada plagada ⁠de lesiones y le costó recuperar su mejor nivel.

Capaz de jugar tanto de central como de lateral derecho, Araujo proporciona al Liverpool la cobertura que tanto necesita en dos posiciones en las que actualmente carece de opciones.

Araujo fichó por el Barcelona B procedente del Boston River uruguayo en 2018 ‌y debutó con el primer equipo al año siguiente. Desde entonces, ha ganado tres títulos de LaLiga, así como dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.

Durante la temporada pasada, al uruguayo le costó encontrar oportunidades, ya ‌que solo fue titular en 11 partidos de liga, mientras Pau Cubarsi y Gerard Martín se consolidaban como la pareja ‌de centrales preferida ⁠de Hansi Flick.

Araujo, uno de los capitanes del Barça, también vio reducida su participación ​tras tomarse una baja indefinida del club a petición propia. Tiene contrato con el elenco catalán hasta 2031.

Con información de Reuters