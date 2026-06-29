El emotivo video de Bart, el perro argentino que salvó dos niños tras los terremotos en Venezuela

El emotivo video de Bart, el perro argentino que salvó dos niños en Venezuela

En medio de la tragedia provocada por los terremotos en Venezuela, la misión humanitaria argentina se destacó gracias a la intervención de Bart, un perro especializado en búsqueda y rescate que se convirtió en símbolo de esperanza. Su participación fue decisiva para salvar la vida de dos niños atrapados bajo los escombros, lo que lo transformó en protagonista de una historia que conmovió a ambos países.

Bart forma parte del primer escalón de militares especializados que Argentina desplegó en Venezuela como parte de la asistencia internacional. Este contingente incluye infantes de marina y equipos de emergencia entrenados para actuar en catástrofes, y dentro de ellos, los perros rescatistas cumplen un rol fundamental. El perro es un animal entrenado bajo estrictos protocolos de la Armada Argentina, donde se lo preparó para detectar señales de vida en estructuras colapsadas. Su entrenamiento combina obediencia avanzada, trabajo en ambientes hostiles y capacidad de concentración frente a estímulos extremos, lo que lo convierte en un recurso invaluable en operaciones de rescate.

El rescate de Bart

El operativo que lo llevó a la fama se desarrolló el domingo por la tarde, cuando el contingente argentino recibió un pedido urgente de Protección Civil de Venezuela. Los equipos locales habían detectado indicios de sobrevivientes y solicitaron apoyo inmediato.

En ese contexto, Bart ingresó a un túnel abierto en una estructura derrumbada y realizó una marcación positiva, es decir, señaló la presencia de vida. Esa acción fue clave para reorientar la excavación hacia el punto correcto, lo que permitió localizar a dos menores atrapados.

A continuación, los infantes de marina argentinos y los equipos venezolanos continuaron con las maniobras de rescate, logrando extraer con vida a los niños. La función de Bart finalizó en el momento de la marcación, pero su aporte fue determinante para el éxito de la operación. Tras concluir la intervención, Bart recibió un reconocimiento oficial por parte de las autoridades venezolanas presentes en el lugar.

Los perros como Bart son entrenados para trabajar en binomio con un guía humano, lo que garantiza precisión y seguridad en cada marcación. Este vínculo entre perro y rescatista es esencial, ya que la confianza mutua permite actuar con rapidez en escenarios de alto riesgo.

Cómo continúan los trabajos de rescate en Venezuela

En paralelo, la misión argentina continúa trabajando en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, la región más castigada por el desastre. Allí, Bart y otros perros rescatistas siguen colaborando en la búsqueda de sobrevivientes. Los terremotos dejaron más de 1.450 muertos, más de 3.150 heridos y miles de familias damnificadas. En este escenario, cada hallazgo de vida representa un triunfo frente a la devastación.